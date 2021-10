Оба в старте. Ярмоленко и Зинченко сыграют друг против друга в матче кубка лиги

Сегодня в Англии пройдут несколько матчей Кубка лиги, в одном из которых Вест Хэм примет Манчестер Сити.

Интересно, что в стартовых составах своих команды выйдут украинцы Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, которые, таким образом, сыграют друг против друга.

Напомним, что поединок начнется в 21:45.

???? Our team for tonight's @Carabao_Cup match looks like this...



COME ON YOU IRONS! ⚒@betway | #WHUMCI pic.twitter.com/B1Jhk11xnV