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Коваленко – лучший полевой игрок Специи в матче с Фиорентиной

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(2 голосов)

Whoscored и SofaScore традиционно оценили игру участников встречи

Коваленко – лучший полевой игрок Специи в матче с Фиорентиной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 11-го тура итальянской Серии А "Специя" на выезде проиграла "Фиорентине" (0:3).

В составе гостей в основе вышел украинский полузащитник Виктор Коваленко и провел на поле все 90 минут основного времени. За это время 25-летний украинец 40 раз коснулся мяча, отдал 28 точных передач из 30 (93%), заработал 2 фола, заблокировал 1 удар, 2 раза перехватил мяч и дважды отобрал его.

За свои действия Виктор получил лучшую оценку среди полевых игроков в составе "Специи" - 6.3 и 6.9 от Whoscored и SofaScore соответственно.

Лучшим игроком матча признан автор хет-трика, форвард "Фиорентины" Душан Влахович – 10.0 и 10.0 соответственно.

Коваленко – лучший полевой игрок Специи в матче с Фиорентиной - изображение 1
Скриншот: WhoScored
Коваленко – лучший полевой игрок Специи в матче с Фиорентиной - изображение 2
Скриншот: SofaScore
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В статье: Фиорентина (Флоренция) Виктор Коваленко Специя
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
01.11.2021 в 09:09
М-да … при 0:3, а хоть бы и медали после матча давали, один фиг гордиться нечем …
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