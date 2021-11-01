Коваленко – лучший полевой игрок Специи в матче с Фиорентиной

В матче 11-го тура итальянской Серии А "Специя" на выезде проиграла "Фиорентине" (0:3).

В составе гостей в основе вышел украинский полузащитник Виктор Коваленко и провел на поле все 90 минут основного времени. За это время 25-летний украинец 40 раз коснулся мяча, отдал 28 точных передач из 30 (93%), заработал 2 фола, заблокировал 1 удар, 2 раза перехватил мяч и дважды отобрал его.

За свои действия Виктор получил лучшую оценку среди полевых игроков в составе "Специи" - 6.3 и 6.9 от Whoscored и SofaScore соответственно.

Лучшим игроком матча признан автор хет-трика, форвард "Фиорентины" Душан Влахович – 10.0 и 10.0 соответственно.

Скриншот: WhoScored