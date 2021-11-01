Коваленко – лучший полевой игрок Специи в матче с Фиорентиной
Whoscored и SofaScore традиционно оценили игру участников встречи
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 11-го тура итальянской Серии А "Специя" на выезде проиграла "Фиорентине" (0:3).
В составе гостей в основе вышел украинский полузащитник Виктор Коваленко и провел на поле все 90 минут основного времени. За это время 25-летний украинец 40 раз коснулся мяча, отдал 28 точных передач из 30 (93%), заработал 2 фола, заблокировал 1 удар, 2 раза перехватил мяч и дважды отобрал его.
За свои действия Виктор получил лучшую оценку среди полевых игроков в составе "Специи" - 6.3 и 6.9 от Whoscored и SofaScore соответственно.
Лучшим игроком матча признан автор хет-трика, форвард "Фиорентины" Душан Влахович – 10.0 и 10.0 соответственно.
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