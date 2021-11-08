Зеедорф - о назначении Шевченко: Серия А снова встречает настоящего чемпиона

Экс-хавбек "Милана" Кларенс Зеедорф прокомментировал назначение Андрея Шевченко на должность главного тренера "Дженоа" .

"Друг мой, я хочу пожелать тебе удачи в этом новом приключении. Серия А снова встречает настоящего чемпиона, как на поле, так и за его пределами.

Я с нетерпением жду твоего появления на тренерском мостике "Дженоа", – написал Зеедорф.