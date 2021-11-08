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Зеедорф - о назначении Шевченко: Серия А снова встречает настоящего чемпиона

Наши за границей
(4 голосов)

Шевченко возвращается в Серию А

Зеедорф - о назначении Шевченко: Серия А снова встречает настоящего чемпиона

instagram.com/clarenceseedorf

Новина українською

Экс-хавбек "Милана" Кларенс Зеедорф прокомментировал назначение Андрея Шевченко на должность главного тренера "Дженоа".

"Друг мой, я хочу пожелать тебе удачи в этом новом приключении. Серия А снова встречает настоящего чемпиона, как на поле, так и за его пределами.

Я с нетерпением жду твоего появления на тренерском мостике "Дженоа", – написал Зеедорф.

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В статье: Андрей Шевченко Кларенс Зеедорф Дженоа (Генуя)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
09.11.2021 в 16:36
когда много говорят всегда плохо заканчиваеться
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