"Готовимся к воскресному матчу". Шевченко поделился фото с тренировки Дженоа
Украинский коуч готовится к дебютному матчу против "Ромы"
Фото: genoacfc.it
Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко готовится к новому этапу своей тренерской карьеры.
В воскресенье, 21 ноября, состоится дебютный матч украинского специалиста в качестве главного тренера "Дженоа". Это будет домашняя игра в рамках Серии А против "Ромы".
"На работе готовимся к воскресному матчу", - подписал Шевченко серию фотографий с тренировки "Дженоа".
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Источник:Instagram
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