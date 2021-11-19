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"Готовимся к воскресному матчу". Шевченко поделился фото с тренировки Дженоа

Наши за границей
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Украинский коуч готовится к дебютному матчу против "Ромы"

"Готовимся к воскресному матчу". Шевченко поделился фото с тренировки Дженоа

Фото: genoacfc.it

Новина українською

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко готовится к новому этапу своей тренерской карьеры.

В воскресенье, 21 ноября, состоится дебютный матч украинского специалиста в качестве главного тренера "Дженоа". Это будет домашняя игра в рамках Серии А против "Ромы".

"На работе готовимся к воскресному матчу", - подписал Шевченко серию фотографий с тренировки "Дженоа".

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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