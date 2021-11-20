Пандев: Шевченко добился больших результатов как тренер сборной Украины. На лучшее не надеялись
Игрок хорошо оценивает нового коуча
Getty Images / Global Images Ukraine
Ветеран "Дженоа", нападающий Горан Пандев, поделился впечатлениями после назначения Андрея Шевченко на пост главного тренера команды:
"Это важный сигнал от амбициозных владельцев. Не хочу обсуждать увольнение Давиде Балардини, но Шевченко добился больших результатов как тренер сборной Украины. На что-то лучшее нельзя было даже надеяться.
Он говорит мне, чтобы я делал что могу и помогал молодым. Как лидер, он хотел узнать каждого игрока в команде, это более 30 человек. Нелегко сделать так, чтобы каждый чувствовал себя важным", - сказал Пандев.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Corriere dello Sport
Популярное сейчас
- Дебюты Хави и Шевченко, проверка Арсенала на прочность. Какой футбол смотреть на выходных
- Беланов: Игроки сборной Украины сами просили назначения Петракова главным тренером
- Легкая победа Динамо, неожиданное поражение Баварии. Главные новости за 19 ноября
- Шевченко провел встречу с опытными игроками Дженоа
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
20.11.2021 в 15:56
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...