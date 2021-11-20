Пандев: Шевченко добился больших результатов как тренер сборной Украины. На лучшее не надеялись

Ветеран "Дженоа", нападающий Горан Пандев, поделился впечатлениями после назначения Андрея Шевченко на пост главного тренера команды:

"Это важный сигнал от амбициозных владельцев. Не хочу обсуждать увольнение Давиде Балардини, но Шевченко добился больших результатов как тренер сборной Украины. На что-то лучшее нельзя было даже надеяться.

Он говорит мне, чтобы я делал что могу и помогал молодым. Как лидер, он хотел узнать каждого игрока в команде, это более 30 человек. Нелегко сделать так, чтобы каждый чувствовал себя важным", - сказал Пандев.