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Пандев: Шевченко добился больших результатов как тренер сборной Украины. На лучшее не надеялись

Наши за границей
(2 голосов)

Игрок хорошо оценивает нового коуча

Пандев: Шевченко добился больших результатов как тренер сборной Украины. На лучшее не надеялись

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ветеран "Дженоа", нападающий Горан Пандев, поделился впечатлениями после назначения Андрея Шевченко на пост главного тренера команды:

"Это важный сигнал от амбициозных владельцев. Не хочу обсуждать увольнение Давиде Балардини, но Шевченко добился больших результатов как тренер сборной Украины. На что-то лучшее нельзя было даже надеяться.

Он говорит мне, чтобы я делал что могу и помогал молодым. Как лидер, он хотел узнать каждого игрока в команде, это более 30 человек. Нелегко сделать так, чтобы каждый чувствовал себя важным", - сказал Пандев.

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В статье: Андрей Шевченко Горан Пандев Дженоа (Генуя)
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Источник:
Corriere dello Sport

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
20.11.2021 в 15:56
Да ладно, Горан, ты видимо преувеличиваешь. Здесь подавляющее большинство диванных экспертов вообще не заметили никаких успехов Шевченко у руля сборной.
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