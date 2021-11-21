Шевченко назвал состав на свой дебютный матч во главе Дженоа
Украинский коуч сыграет против "Ромы" Моуриньо
Genoa CFC
В матче 13-го тура итальянской Серии А "Дженоа" дома примет римскую "Рому". Начало встречи - 21:45.
Главный тренер хозяев поля Андрей Шевченко назвал стартовый состав. Эта игра станет для 45-летнего украинского наставник дебютной на посту коуча "Дженоа".
"Дженоа": Сиригу, Бираски, Масьелло, Сабелли, Васкес, Камбьязо, Бадель, Ровелла, Стураро, Пандев, Экубан.
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Кумбула, Рожер, Мхитарян, Верету, Пеллегрини, Шомуродов, Абрахам, Эль-Шаарави.
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