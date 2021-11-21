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Шевченко назвал состав на свой дебютный матч во главе Дженоа

Наши за границей
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Украинский коуч сыграет против "Ромы" Моуриньо

Шевченко назвал состав на свой дебютный матч во главе Дженоа

Genoa CFC

Новина українською

В матче 13-го тура итальянской Серии А "Дженоа" дома примет римскую "Рому". Начало встречи - 21:45.

Главный тренер хозяев поля Андрей Шевченко назвал стартовый состав. Эта игра станет для 45-летнего украинского наставник дебютной на посту коуча "Дженоа".

"Дженоа": Сиригу, Бираски, Масьелло, Сабелли, Васкес, Камбьязо, Бадель, Ровелла, Стураро, Пандев, Экубан.

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Кумбула, Рожер, Мхитарян, Верету, Пеллегрини, Шомуродов, Абрахам, Эль-Шаарави.

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В статье: Андрей Шевченко Рома (Рим) Дженоа (Генуя)
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