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Гол+ пенальти. Ярмоленко открыл счет своим результативным действиям в сезоне за Вест Хэм. ВИДЕО

Наши за границей
(5 голосов)

Головой открыл счет в матче ЛЕ с Рапидом

Гол+ пенальти. Ярмоленко открыл счет своим результативным действиям в сезоне за Вест Хэм. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко забил гол и заработал пенальти в матче 5-го тура Лиги Европы против Рапида.

На 40-й минуте матча после навеса с фланга украинец головой перекинул мяч в ворота и открыл счет в матче, а еще через 5 минут Андрей заработал пенальти, с которого Нобл удвоил преимущество молотобойцев.

Отметим, что это первый гол и первый ассист Андрея за клуб в нынешнем сезоне (в 13 матчах).

Гол Ярмоленко:

Пенальти:

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В статье: Андрей Ярмоленко Рапид (Вена) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (7)
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vlotko (Броди)
25.11.2021 в 21:06
Тренер не має совісті, маринує такого футболіста. Думаєте він випустить його в іграх чемпіонату Англії?
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+3
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.11.2021 в 21:19
Реально можно было чаще пробовать давать играть
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+2
0
sauron (Киев)
25.11.2021 в 20:47
Ярмола - просто зверь.Набрал лучшую форму в своей карьере, научился бить правой, а сегодня еще и забил головой!! Но с каких пор заработанный пеналь считают за ассист?
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+7
0
Tasha19
25.11.2021 в 20:51
Офіційно пенальті не рахується як результативна дія, але неофіційно можна зараховувати)
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+3
0
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IvaneZZZ (Київ)
25.11.2021 в 20:44
Красавчик
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+7
0
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Зореслав (Киев)
25.11.2021 в 20:35
Уже заработал пенальти 1+1
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+8
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2021 в 20:34
Молодець, Андрій!
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+10
0


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