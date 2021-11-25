Гол+ пенальти. Ярмоленко открыл счет своим результативным действиям в сезоне за Вест Хэм. ВИДЕО
Головой открыл счет в матче ЛЕ с Рапидом
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер
На 40-й минуте матча после навеса с фланга украинец головой перекинул мяч в ворота и открыл счет в матче, а еще через 5 минут Андрей заработал пенальти, с которого Нобл удвоил преимущество молотобойцев.
Отметим, что это первый гол и первый ассист Андрея за клуб в нынешнем сезоне (в 13 матчах).
Гол Ярмоленко:
Пенальти:
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Комментарии (7)
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vlotko (Броди)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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IvaneZZZ (Київ)
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