Гол+ пенальти. Ярмоленко открыл счет своим результативным действиям в сезоне за Вест Хэм. ВИДЕО

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко забил гол и заработал пенальти в матче 5-го тура Лиги Европы против Рапида.

На 40-й минуте матча после навеса с фланга украинец головой перекинул мяч в ворота и открыл счет в матче, а еще через 5 минут Андрей заработал пенальти, с которого Нобл удвоил преимущество молотобойцев.

Отметим, что это первый гол и первый ассист Андрея за клуб в нынешнем сезоне (в 13 матчах).

Гол Ярмоленко:

Пенальти: