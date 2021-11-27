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Шевченко: Я согласен с Моуринью, что нужно действительно быть безумным, чтобы работать тренером

Наши за границей
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Впереди у Андрея Николаевича много работы

Шевченко: Я согласен с Моуринью, что нужно действительно быть безумным, чтобы работать тренером

Фото: ФК Дженоа

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко поделился мнениями о будущем команде:

“Мы верим в проект, верим в свои силы. Только с положительным настроем сможем выбраться из ситуации. Меня очень поразили наши болельщики. Во время матча с “Ромой” лил дождь, но они поддерживали нас всю игру. Это наш козырь.

Я согласен с Моуринью: нужно действительно быть безумным, чтобы работать тренером. Это сложное давление, которое одновременно очаровывает. Я только в начале своего пути, а у Жозе за плечами несколько финалов Лиги чемпионов. Надеюсь, испытываю те же чувства, что и он”, - сказал Шевченко.

Напомним, что контракт украинского специалиста с итальянским клубом действителен до 2024-го года. Сейчас "Дженоа" занимает 18 место в турнирной таблице Серии А, имея в активе девять очков за 12 туров.

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В статье: Андрей Шевченко Жозе Моуриньо Дженоа (Генуя)
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Источник:
ilsecolo

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