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Коваленко выйдет в стартовом составе на матч с Болоньей

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Очередное появление украинца

Коваленко выйдет в стартовом составе на матч с Болоньей

Spezia Calcio

Новина українською

Сегодня в матче 14-го тура Серии А "Специя" встретится с "Болоньей". Матч начнется сегодня в 16:00 на стадионе "Альберто Пикко".

В стартовом составе "Специи" выйдет украинский полузащитник Виктор Коваленко. Это уже восьмое появление нашего соотечественника в матчах текущего розыгрыша Серии А.

Коваленко уже успел забить гол и отдать два ассиста в итальнском чемпионате.

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В статье: Болонья Виктор Коваленко Специя
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