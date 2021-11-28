Коваленко выйдет в стартовом составе на матч с Болоньей
Очередное появление украинца
Spezia Calcio
Сегодня в матче 14-го тура Серии А "Специя" встретится с "Болоньей". Матч начнется сегодня в 16:00 на стадионе "Альберто Пикко".
В стартовом составе "Специи" выйдет украинский полузащитник Виктор Коваленко. Это уже восьмое появление нашего соотечественника в матчах текущего розыгрыша Серии А.
Коваленко уже успел забить гол и отдать два ассиста в итальнском чемпионате.
???? STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) November 28, 2021
???? Le undici Aquile scelte da mister Thiago Motta per #SpeziaBologna
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