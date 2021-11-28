Коваленко выйдет в стартовом составе на матч с Болоньей

Сегодня в матче 14-го тура Серии А "Специя" встретится с "Болоньей". Матч начнется сегодня в 16:00 на стадионе "Альберто Пикко".

В стартовом составе "Специи" выйдет украинский полузащитник Виктор Коваленко. Это уже восьмое появление нашего соотечественника в матчах текущего розыгрыша Серии А.

Коваленко уже успел забить гол и отдать два ассиста в итальнском чемпионате.