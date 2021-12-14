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Коваленко получил среднюю оценку за матч против Ромы

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Команда украинского хавбека уступила "желто-красным"

Коваленко получил среднюю оценку за матч против Ромы

Фото: acspezia.com

Новина українською

В рамках 17-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле обыграла "Специю" со счетом 2:0.

В стартовом составе гостей на поле вышел украинский полузащитник Виктор Коваленко и был заменен на 53-й минуте встречи. За время, проведенное на поле, 25-летний украинец совершил 53 касания к мячу, отдал 35 точных передач (81%), выиграл 4 из 5 единоборств, совершил 1 перехват и 1 отбор.

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За свои действия Коваленко получил среднюю оценку в составе "Специи" - 6.3 и 6.9 от WhoScored и SofaScore соответственно.

В нынешнем сезоне Виктор сыграл 11 матчей за "орлят", в которых забил один гол и отметился двумя результативными передачами.

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В статье: Рома (Рим) Виктор Коваленко Специя
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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
14.12.2021 в 10:24
"Коваленко получил среднюю оценку"-А к то то в Специи получил более высокую?
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Nikola1986 (Dnipro)
14.12.2021 в 09:37
Смотрел игру, Коваленко действовал почти без ошибочно, но есть проблема - боится обострять и начинать атаки. Думаю в Аталанту дорога закрыта
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