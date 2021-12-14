Коваленко получил среднюю оценку за матч против Ромы
Команда украинского хавбека уступила "желто-красным"
Фото: acspezia.com
В рамках 17-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле обыграла "Специю" со счетом 2:0.
В стартовом составе гостей на поле вышел украинский полузащитник Виктор Коваленко и был заменен на 53-й минуте встречи. За время, проведенное на поле, 25-летний украинец совершил 53 касания к мячу, отдал 35 точных передач (81%), выиграл 4 из 5 единоборств, совершил 1 перехват и 1 отбор.
За свои действия Коваленко получил среднюю оценку в составе "Специи" - 6.3 и 6.9 от WhoScored и SofaScore соответственно.
В нынешнем сезоне Виктор сыграл 11 матчей за "орлят", в которых забил один гол и отметился двумя результативными передачами.
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