Коваленко получил среднюю оценку за матч против Ромы

В рамках 17-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле обыграла "Специю" со счетом 2:0.

В стартовом составе гостей на поле вышел украинский полузащитник Виктор Коваленко и был заменен на 53-й минуте встречи. За время, проведенное на поле, 25-летний украинец совершил 53 касания к мячу, отдал 35 точных передач (81%), выиграл 4 из 5 единоборств, совершил 1 перехват и 1 отбор.

За свои действия Коваленко получил среднюю оценку в составе "Специи" - 6.3 и 6.9 от WhoScored и SofaScore соответственно.

В нынешнем сезоне Виктор сыграл 11 матчей за "орлят", в которых забил один гол и отметился двумя результативными передачами.