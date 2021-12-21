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Защитник Аталанты: Малиновский как игрок? Дерьмо. Шучу. Он важен

Наши за границей
(1 голосов)

Ханс Хатебур неудачно пошутил об украинце

Защитник Аталанты: Малиновский как игрок? Дерьмо. Шучу. Он важен

Фото: atalanta.it

Новина українською

Защитник "Аталанты" Ханс Хатебур высказался о своем одноклубнике, украинском полузащитнике Руслане Малиновском.

"Как мне Малиновский как игрок? Дерьмо. Да нет, я шучу. Он важный игрок, у него феноменальная левая нога. Он сильный, мощный. Когда у него мяч под левой ногой, то сложно предугадать, откуда он ударит. Он может организовать шедевр, когда этого никто не ждет. Никто в Италии не забивает больше из-за пределов штрафной, чем Малиновский. Этим все сказано.

Почему у него было непростое начало сезона? Все из-за операции. Когда не проходишь подготовку на старте сезона, это большая разница. Он тяжело работал, набирал форму и лечился. Вижу его каждый день – в последний месяц он уже вошел в ритм. Он в форме. Малиновский вернулся", – сказал Хатебур.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Ханс Хатебур
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
21.12.2021 в 15:05
Ахаха, люблю я таких весільчаків. Схоже їх до біса багато в Аталанті )) Де Рон, тепер Хатебур . Зінченко не загубився б у такому клубі також
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Papaye (Dnipro)
21.12.2021 в 15:40
А Коно вообще реализовал бы себя по-полной))))
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