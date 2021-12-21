Защитник Аталанты: Малиновский как игрок? Дерьмо. Шучу. Он важен

Защитник "Аталанты" Ханс Хатебур высказался о своем одноклубнике, украинском полузащитнике Руслане Малиновском.

"Как мне Малиновский как игрок? Дерьмо. Да нет, я шучу. Он важный игрок, у него феноменальная левая нога. Он сильный, мощный. Когда у него мяч под левой ногой, то сложно предугадать, откуда он ударит. Он может организовать шедевр, когда этого никто не ждет. Никто в Италии не забивает больше из-за пределов штрафной, чем Малиновский. Этим все сказано.

Почему у него было непростое начало сезона? Все из-за операции. Когда не проходишь подготовку на старте сезона, это большая разница. Он тяжело работал, набирал форму и лечился. Вижу его каждый день – в последний месяц он уже вошел в ритм. Он в форме. Малиновский вернулся", – сказал Хатебур.