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Ребров: Не могу сказать, где окажусь летом. Может быть, останусь в Аль-Айне

Наши за границей
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Контракт тренера рассчитан до конца весны

Ребров: Не могу сказать, где окажусь летом. Может быть, останусь в Аль-Айне

Фото: facebook.com/alainfcae / Автор неизвестен

Новина українською

Украинский главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал об условиях своего контракта с клубом из ОАЭ.

"Контракт до конца весны, пока так. Я стараюсь подписывать на год контракт с клубами этого региона. Нужно понять, интересно ли тебе тут работать. Интересно ли клубу и игрокам. Сейчас мы на первом месте, все рады. А как будет потом - посмотрим.

Предложения из топ-чемпионатов? Разговоров много было. Любой агент может вбросить любую информацию. Какие-то разговоры были, но на тот момент, когда "Ференцварош" прервал контракт, то было предложение от "Аль-Айна" и еще одного клуба, называть не буду.

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Я выбрал "Аль-Айн". Не могу сказать, где окажусь летом. Может быть, останусь здесь", - сказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Бомбардир

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