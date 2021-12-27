Ребров: Не могу сказать, где окажусь летом. Может быть, останусь в Аль-Айне
Контракт тренера рассчитан до конца весны
Фото: facebook.com/alainfcae / Автор неизвестен
Украинский главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал об условиях своего контракта с клубом из ОАЭ.
"Контракт до конца весны, пока так. Я стараюсь подписывать на год контракт с клубами этого региона. Нужно понять, интересно ли тебе тут работать. Интересно ли клубу и игрокам. Сейчас мы на первом месте, все рады. А как будет потом - посмотрим.
Предложения из топ-чемпионатов? Разговоров много было. Любой агент может вбросить любую информацию. Какие-то разговоры были, но на тот момент, когда "Ференцварош" прервал контракт, то было предложение от "Аль-Айна" и еще одного клуба, называть не буду.
Я выбрал "Аль-Айн". Не могу сказать, где окажусь летом. Может быть, останусь здесь", - сказал Ребров.
Популярное сейчас
- Петраков добавил еще одного игрока в расширенную заявку сборной Украины - СМИ
- Лужный прокомментировал информацию о назначении тренером Миная
- Бывший тренер Шахтера может возглавить Бенфику
- Миколенко будет зарабатывать в Эвертоне почти в семь раз больше, чем в Динамо
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
- "Там, где рождается новая жизнь" - Капитан Динамо и хавбек Шахтера объявили о пополнении в своих семьях