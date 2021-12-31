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Украинец Ковталюк перейдет из Акжайыка в Шахтер Караганда

Наши за границей
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Украинский форвард сменит клуб в Казахстане

Украинец Ковталюк перейдет из Акжайыка в Шахтер Караганда

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Украинский форвард казахского "Акжайыка" Николай Ковталюк близок к переходу в карагандинский "Шахтер".

Карагандинцы интересовались бомбардиром ещё летом, но тогда не удалось убедить "Акжайык" отпустить своего основного форварда.

После завершения чемпионата "горняки" вновь приступили к переговорам с нападающим. 26-летний Ковталюк уже дал свое согласие на переход, осталось утрясти лишь мелкие детали и контракт будет заключён.

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В прошедшем сезоне Ковталюк забил за свою команду 7 мячей.

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В статье: Николай Ковталюк Шахтер (Караганда) Акжайык (Уральск)
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Источник:
meta-ratings.kz

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