Украинец Ковталюк перейдет из Акжайыка в Шахтер Караганда
Украинский форвард сменит клуб в Казахстане
Украинский форвард казахского "Акжайыка" Николай Ковталюк близок к переходу в карагандинский "Шахтер".
Карагандинцы интересовались бомбардиром ещё летом, но тогда не удалось убедить "Акжайык" отпустить своего основного форварда.
После завершения чемпионата "горняки" вновь приступили к переговорам с нападающим. 26-летний Ковталюк уже дал свое согласие на переход, осталось утрясти лишь мелкие детали и контракт будет заключён.
В прошедшем сезоне Ковталюк забил за свою команду 7 мячей.
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Источник:meta-ratings.kz
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