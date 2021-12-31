Качараба: С нетерпением жду возможности двигаться дальше. У нас много работы
Защитник подписал полноценный контракт с пражским клубом
slavia.cz
Украинский защитник Тарас Качараба прокомментировал
"Я очень рад продолжить сотрудничество со "Славией". У нас был фантастический год, в котором мы вместе пережили ряд удивительных событий. С нетерпением жду возможности двигаться дальше. У нас много работы", – сказал Качараба
Напомним, в нынешнем сезоне Качараба, который ранее играл за "Славию" в аренде, провел за пражский клуб провел 22 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
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Источник:Официальный сайт Славии
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