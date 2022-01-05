Зинченко: Поражение в финале ЛЧ было невероятным психологическим ударом

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о психологическом состоянии после финального матча Лиги чемпионов против "Челси". Поединок состоялся 29 мая и завершился поражением "горожан" со счетом 0:1.

"Поражение в Лиге чемпионов было невероятным психологическим ударом: по мне и по нашей семье. Было очень сложно. Для всех нас это были самые сложные дни после финала, все это пережить и переосмыслить, потому что мы оба максималисты по жизни. Мы что-то планируем, у нас есть цели и идеи, а в один момент все рушится, пропадает желание. В такие моменты сложно откуда-то брать энергию, энтузиазм и желание. Но случилось как случилось. Теперь у нас есть сумасшедший опыт, как реагировать на такие ситуации.

Одним из первых, кто мне написал, был Анатолий Тимощук. Он написал, что свою первую Лигу чемпионов с третьего раза выиграл. Когда человек чего-то хочет, он этого добьется. Нужно становиться злее и голоднее. Это был сильный психологический удар по нашей семье.

Как я преодолел его? Меня реанимировала сборная. Как я сыграл на Евро — это отдельная история. Это никак не связано с финалом Лиги чемпионов. Это только моя вина, значит, неправильно готовился, делал что-то не так. Но сборная Украины меня точно реанимировала. Ребята сразу поддержали по приезду, мне стало намного легче. Если бы не сборная, а сразу отпуск — я не знаю, что было бы", - сказал Зинченко в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".