Дебют сезона. Лунин выйдет в старте Реала на кубковый матч с Алькояно

Сегодня, 5 января мадридский " Реал " сыграет выездной матч 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно".

Поединок начнется в 22:30.

В стартовом составе мадридцев выйдет украинский голкипер Андрей Лунин.

Для украинца это первый матч за "Реал" в нынешнем сезоне.

Напомним, что до этого поединка за два сезона в "Реале" Андрей сыграл лишь один матч – в Кубке Испании прошлого сезона против того же "Алькояно", где мадридцы уступили 1:2.