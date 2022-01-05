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Дебют сезона. Лунин выйдет в старте Реала на кубковый матч с Алькояно

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Дебют сезона. Лунин выйдет в старте Реала на кубковый матч с Алькояно

instagram.com/lunin_andrey

Новина українською

Сегодня, 5 января мадридский "Реал" сыграет выездной матч 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно".

Поединок начнется в 22:30.

В стартовом составе мадридцев выйдет украинский голкипер Андрей Лунин.

Для украинца это первый матч за "Реал" в нынешнем сезоне.

Напомним, что до этого поединка за два сезона в "Реале" Андрей сыграл лишь один матч – в Кубке Испании прошлого сезона против того же "Алькояно", где мадридцы уступили 1:2.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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