Дебют сезона. Лунин выйдет в старте Реала на кубковый матч с Алькояно
Попытка №2
instagram.com/lunin_andrey
Сегодня, 5 января мадридский "
Поединок начнется в 22:30.
В стартовом составе мадридцев выйдет украинский голкипер Андрей Лунин.
Для украинца это первый матч за "Реал" в нынешнем сезоне.
Напомним, что до этого поединка за два сезона в "Реале" Андрей сыграл лишь один матч – в Кубке Испании прошлого сезона против того же "Алькояно", где мадридцы уступили 1:2.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial ???? @CD_Alcoyano! @UnicajaBanco | #CopaDelRey pic.twitter.com/XY7ycmE2XN— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 5, 2022
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