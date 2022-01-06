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Балашов: Не жалею о переходе в Тамбов. Обрадовался, когда появился такой вариант

Наши за границей
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(2 голосов)

Хавбек рассказал, как он в 2020 очутился в Тамбове

Балашов: Не жалею о переходе в Тамбов. Обрадовался, когда появился такой вариант

Тамбов

Новина українською

Украинский полузащитник "Актобе" Виталий Балашов рассказал о своем переходе в российский "Тамбов" в 2020 году.

– С возвращением в Украину не будет проблем из-за того, что во время войны с Россией вы поехали в "Тамбов"?

– Да нет, какие проблемы. Почему? Мне кажется, что это все уже прошло. Шумели, когда это все начиналось, кто-то что-то писал. Не думаю, что сейчас будет критика, в Одессе так точно, 100%.

– Вы толком и не поиграли в "Тамбове" – 7 матчей, не жалеете об этом переходе?

– Это потому что команда стала банкротом. Не жалею, никогда этого не делаю. Тем более я хотел, мои родные хотели. Обрадовался, когда появился такой вариант. Не ожидал, что так сложится ситуация, что клуб станет банкротом. Почему мне жалеть? Чемпионат хороший, поля, болельщики.

В Украину сейчас это все тоже возвращается. Через год, максимум два, будет чемпионат, который был в 2009-2011 годах, когда были "Кривбасс", "Металлист", "Днепр". Футбол в Украине становится на свои места.

– А сейчас бы поехали в Россию?

– В РПЛ или ФНЛ?

– Предложение от условного "Краснодара", с хорошей зарплатой.

– В данный момент бы не поехал, потому что за неделю до окончания чемпионата президент "Актобе" вызвал меня и мы договорились, что на следующий сезон я останусь здесь. Если бы такой договоренности не было, если бы мне в "Актобе" сказали: "Ты нам не нужен, ищи команду" и попрощались нормально, то я бы, конечно, уехал, если бы было такое предложение. Мы пожали руки, но в ином случае я бы, конечно, поехал.

– Что повлияло на ваш выбор перейти в "Тамбов"? Не было других предложений? Хороший контракт?

– У меня тогда как раз заканчивался контракт с "Олимпиком", я очень хотел туда попасть, ведь там новый стадион, болельщики, хорошие команды ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Динамо"). Я сидел и играл в Counter-Strike, а тут мне звонит российский номер. Это был главный тренер "Тамбова". Он представился и сказал, что они хотели бы видеть меня в команде. Так это все и произошло.

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В статье: Виталий Балашов Актобе ФК Тамбов
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (14)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.01.2022 в 19:57
Досить піарити подібних тридварасів
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0
0
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Динамист (Киев)
06.01.2022 в 19:44
Что за товарищ,что ему посветили почти статью?напишите про моего соседа, он тоже, типа думает,что умеет играть в футбол.Тезис плохая реклама,тоже реклама не работает с плохой статьей.Сайт все глубже копает под себя или куплен товарищами с востока, однозначно.
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+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.01.2022 в 19:36
Тамбовский волк тебе товарищ)))
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+4
0
Джим Слэйд (Харьков)
06.01.2022 в 19:19
Учитывая его уровень, всё лучше, чем в АТБ. Наверное
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0
-1
Algrab (Костопiль)
06.01.2022 в 19:12
Гидко читати про таких виродків...
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+6
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
06.01.2022 в 19:03
ЗрадИв! Така версія більш доречна... Ще один і маму продасть, аби обре годували
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+4
-2
Caballero (DC)
06.01.2022 в 19:00
Пакм'ятаю це чмо низькоросле. Зникло несподівано кудись. Тамбов - вершина кар'єри раз так хвалиться.
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+2
-2
команид (Киев)
06.01.2022 в 18:56
Мразь
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+3
-2
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
06.01.2022 в 18:50
Тем временем в прифронтовом Торецке из-за "тишины" нет водоснабжения 10 дней, а российские оккупанты не дают гарантий, что не будут открывать огонь во время проведения ремонта. ВСЕ КТО РАБОТАЕТ В РФ, ПОСЛЕ ОККУПАЦИИ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВРАГИ НАРОДА, КОТОРЫХ НУЖНО СТАВИТЬ НА УЧЕТ И ЗАНОСИТЬ В СПИСКИ СБУ, КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ.
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+7
-1
Footballers (Умань)
06.01.2022 в 18:40
Сказочний дол..йоб.В його мізку все вже закінчилось.Когось нагадав...
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+6
-2
avatar
Ракицкий (Питер)
06.01.2022 в 18:30
Все нормально Виталь,адекватные украинцы все понимают.торговать с РФ можна,миллионы украинцев так живут и работают и это нормально.но футболисту туда нельзЯ))))Вайна.Границы только в голове как сказал Саша Усик
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+5
-10
команид (Киев)
06.01.2022 в 18:56
Иди на зуй
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+6
-2
Caballero (DC)
06.01.2022 в 19:00
Рак, привет! Как Питер? Как Тимоха?
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+1
-4
Algrab (Костопiль)
06.01.2022 в 19:08
п н х, чмирото...
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+4
-1


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