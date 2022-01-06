Балашов: Не жалею о переходе в Тамбов. Обрадовался, когда появился такой вариант

Украинский полузащитник "Актобе" Виталий Балашов рассказал о своем переходе в российский "Тамбов" в 2020 году.

– С возвращением в Украину не будет проблем из-за того, что во время войны с Россией вы поехали в "Тамбов"?

– Да нет, какие проблемы. Почему? Мне кажется, что это все уже прошло. Шумели, когда это все начиналось, кто-то что-то писал. Не думаю, что сейчас будет критика, в Одессе так точно, 100%.

– Вы толком и не поиграли в "Тамбове" – 7 матчей, не жалеете об этом переходе?

– Это потому что команда стала банкротом. Не жалею, никогда этого не делаю. Тем более я хотел, мои родные хотели. Обрадовался, когда появился такой вариант. Не ожидал, что так сложится ситуация, что клуб станет банкротом. Почему мне жалеть? Чемпионат хороший, поля, болельщики.

В Украину сейчас это все тоже возвращается. Через год, максимум два, будет чемпионат, который был в 2009-2011 годах, когда были "Кривбасс", "Металлист", "Днепр". Футбол в Украине становится на свои места.

– А сейчас бы поехали в Россию?

– В РПЛ или ФНЛ?

– Предложение от условного "Краснодара", с хорошей зарплатой.

– В данный момент бы не поехал, потому что за неделю до окончания чемпионата президент "Актобе" вызвал меня и мы договорились, что на следующий сезон я останусь здесь. Если бы такой договоренности не было, если бы мне в "Актобе" сказали: "Ты нам не нужен, ищи команду" и попрощались нормально, то я бы, конечно, уехал, если бы было такое предложение. Мы пожали руки, но в ином случае я бы, конечно, поехал.

– Что повлияло на ваш выбор перейти в "Тамбов"? Не было других предложений? Хороший контракт?

– У меня тогда как раз заканчивался контракт с "Олимпиком", я очень хотел туда попасть, ведь там новый стадион, болельщики, хорошие команды ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Динамо"). Я сидел и играл в Counter-Strike, а тут мне звонит российский номер. Это был главный тренер "Тамбова". Он представился и сказал, что они хотели бы видеть меня в команде. Так это все и произошло.