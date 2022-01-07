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Украинский защитник сменил чемпионат Таджикистана на Узбекистан

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(1 голосов)

Новый этап карьеры для украинца

Украинский защитник сменил чемпионат Таджикистана на Узбекистан

Фото: Истиклол

Новина українською

Украинский защитник Андрей Мищенко продолжит карьеру в Узбекистане. 30-летний футболист стал игроком "АГМК", сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с украинцем подписано на один год.

Последним клубом Мищенко был "Истиклол" из Таджикистана. Вместе с командой он становился чемпион страны, участвовал в азиатской Лиге чемпионов и выходил в плей-офф. На протяжении своей карьеры Андрей также выступал за "Горняк-Спорт", алчевскую "Сталь", "Севастополь", донецкий "Олимпик", "Маккаби" (Нетания), "Хапоэль" (Ашкелон), одесский "Черноморец", "СКА-Хабаровск" и казахстанский "Окжетпес".

К слову, "АГМК" - бронзовый призер чемпионата Узбекистана.

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В статье: Андрей Мищенко АГМК (Алмалык)
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Источник:
ФК АГМК

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