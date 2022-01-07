Парцвания: В Казахстане люди вышли – похвала им за это. Они хотят что-то поменять

Защитник "Жетысу" Темур Парцвания рассказал о политической обстановке в Казахстане.

"Все так резко началось, для меня это было неожиданно. Не знаю, как там все было изнутри, потому что я уже два месяца не в Казахстане. Я узнавал, говорят, что в некоторых городах очень тяжелая ситуация. Люди вышли, в большинстве молодые – похвала им за это. Они хотят что-то поменять.

Если это будет лучше для страны, то я только за. Мне без разницы, кто будет у власти. Главное, чтобы было нормально для страны и народа. А по фамилиям – неважно, кто будет у власти. Важно, чтобы страна хорошо стояла в экономическом плане.

Контракт с "Жетысу" у меня закончился (он у всех был до конца ноября). Сейчас начинаются сборы, я пока раздумываю, куда и что. На днях определюсь, пока на 100% не могу ничего сказать. Почти все казахстанские клубы финансируются городом, но сейчас такая ситуация, что вообще не ясно, что будет с футболом. Главное, чтобы в финансовом плане все было нормально. Но пока не ясно, как это все скажется на футбольных клубах, пока никто этого не знает. Может, это будет Украина, может – Казахстан.

Мне бы хотелось, чтобы в Казахстане было спокойно, если буду там играть. Но если там будет гражданская война или типа такого – будет опасно ехать туда и играть", – сказал Парцвания.