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Парцвания: В Казахстане люди вышли – похвала им за это. Они хотят что-то поменять

Наши за границей
(3 голосов)

Защитник рассказал о политической ситуации в Казахстане

Парцвания: В Казахстане люди вышли – похвала им за это. Они хотят что-то поменять

olimpik.com.ua

Новина українською

Защитник "Жетысу" Темур Парцвания рассказал о политической обстановке в Казахстане.

"Все так резко началось, для меня это было неожиданно. Не знаю, как там все было изнутри, потому что я уже два месяца не в Казахстане. Я узнавал, говорят, что в некоторых городах очень тяжелая ситуация. Люди вышли, в большинстве молодые – похвала им за это. Они хотят что-то поменять.

Если это будет лучше для страны, то я только за. Мне без разницы, кто будет у власти. Главное, чтобы было нормально для страны и народа. А по фамилиям – неважно, кто будет у власти. Важно, чтобы страна хорошо стояла в экономическом плане.

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Контракт с "Жетысу" у меня закончился (он у всех был до конца ноября). Сейчас начинаются сборы, я пока раздумываю, куда и что. На днях определюсь, пока на 100% не могу ничего сказать. Почти все казахстанские клубы финансируются городом, но сейчас такая ситуация, что вообще не ясно, что будет с футболом. Главное, чтобы в финансовом плане все было нормально. Но пока не ясно, как это все скажется на футбольных клубах, пока никто этого не знает. Может, это будет Украина, может – Казахстан.

Мне бы хотелось, чтобы в Казахстане было спокойно, если буду там играть. Но если там будет гражданская война или типа такого – будет опасно ехать туда и играть", – сказал Парцвания.

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В статье: Темур Парцвания Жетысу (Талдыкорган)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Sasha555 (Днепропетровск)
07.01.2022 в 22:22
Ти пи....дар и закрой рот!!Играй и не лезь в политику и во всякую хрень!!!
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