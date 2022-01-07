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Балашов: Я везде себя чувствовал комфортно - в Украине, в Польше, в Казахстане, в России

Наши за границей
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Украинский легионер рассказал о чемпионате Казахстана

Балашов: Я везде себя чувствовал комфортно - в Украине, в Польше, в Казахстане, в России

Фото: shakhter.kz

Новина українською

Украинский хавбек "Актобе" Виталий Балашов высказал свои мысли о чемпионате Казахстана.

– Никакая восточная специфичность в Казахстане не ощущается. В карагандинском "Шахтере" мне не сильно зашло, потому что не было коллектива как на поле, так и за его пределами. Не сильно мне понравился период, который я там провел. Что касается "Актобе" – это небо и земля, не с чем сравнивать. Меня там приняли, я там как дома. Все хорошо, народ гостеприимный.

– Из-за этого вы пробыли в "Шахтере" 3 месяца?

– Да. Потом пришел новый тренер и начал убирать легионеров. Я подумал, что скоро и моя очередь придет. Мы по-человечески расстались: общаюсь с генеральным директором и к тренеру претензий ноль.

– Где больше свободы – в Украине или Казахстане?

– Да я везде себя свободно чувствовал: и в Украине, и в Польше, и в Казахстане, и в России. Во всех этих странах не было такого, что я некомфортно себя чувствовал.

– На сколько рассчитан ваш контракт с "Актобе"?

– Там годовые контракты.

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– Зарплаты в Казахстане выше, чем в Украине?

– У всех по-разному.

– В "Вересе" средня зарплата 2 000 долларов. В Казахстане больше или меньше?

– Есть и в Казахстане команды, где по 2-3 тысячи долларов платят. В "Кайрате" и "Астане" на порядок выше.

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В статье: Виталий Балашов Актобе
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Источник:
Трибуна

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