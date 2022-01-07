Балашов: Я везде себя чувствовал комфортно - в Украине, в Польше, в Казахстане, в России
Украинский легионер рассказал о чемпионате Казахстана
Фото: shakhter.kz
Украинский хавбек "Актобе" Виталий Балашов высказал свои мысли о чемпионате Казахстана.
– Никакая восточная специфичность в Казахстане не ощущается. В карагандинском "Шахтере" мне не сильно зашло, потому что не было коллектива как на поле, так и за его пределами. Не сильно мне понравился период, который я там провел. Что касается "Актобе" – это небо и земля, не с чем сравнивать. Меня там приняли, я там как дома. Все хорошо, народ гостеприимный.
– Из-за этого вы пробыли в "Шахтере" 3 месяца?
– Да. Потом пришел новый тренер и начал убирать легионеров. Я подумал, что скоро и моя очередь придет. Мы по-человечески расстались: общаюсь с генеральным директором и к тренеру претензий ноль.
– Где больше свободы – в Украине или Казахстане?
– Да я везде себя свободно чувствовал: и в Украине, и в Польше, и в Казахстане, и в России. Во всех этих странах не было такого, что я некомфортно себя чувствовал.
– На сколько рассчитан ваш контракт с "Актобе"?
– Там годовые контракты.
– Зарплаты в Казахстане выше, чем в Украине?
– У всех по-разному.
– В "Вересе" средня зарплата 2 000 долларов. В Казахстане больше или меньше?
– Есть и в Казахстане команды, где по 2-3 тысячи долларов платят. В "Кайрате" и "Астане" на порядок выше.
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