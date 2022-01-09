Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус
Второй раз за две недели
Getty Images / Global Images Ukraine
ФК "Дженоа", тренером которой является украинский наставник Андрей Шевченко, сообщила в своем Твиттере, что коуч сдал положительный тест на коронавирус.
Главный тренер генуэзцев был помещен в изолятор. При этом также известно, что у всех остальных членов команды тесты на данный момент отрицательные.
Таким образом, руководство командой на матч "Дженоа" - "Специя" будет поручено ассистенту Андрея Шевченко, Мауро Тассотти.
Напомним, что только 5-го января украинский специалист
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Источник:Сайт ФК "Дженоа"
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Комментарии (2)
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Savage0059 (Kyiv)
09.01.2022 в 18:39
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Виктор 2209 (Мехико)
09.01.2022 в 18:24
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