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Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус

Наши за границей
(1 голосов)

Второй раз за две недели

Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

ФК "Дженоа", тренером которой является украинский наставник Андрей Шевченко, сообщила в своем Твиттере, что коуч сдал положительный тест на коронавирус.

Главный тренер генуэзцев был помещен в изолятор. При этом также известно, что у всех остальных членов команды тесты на данный момент отрицательные.

Таким образом, руководство командой на матч "Дженоа" - "Специя" будет поручено ассистенту Андрея Шевченко, Мауро Тассотти.

Напомним, что только 5-го января украинский специалист выздоровел после предыдущего заболевания на COVID-19.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) коронавирус Специя
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Источник:
Сайт ФК "Дженоа"

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Комментарии (2)
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Savage0059 (Kyiv)
09.01.2022 в 18:39
Шо? Опять? По-моему все эти тесты - чистой воды лотерея и разводняк.
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Виктор 2209 (Мехико)
09.01.2022 в 18:24
Толку с этих тестов,крутят как хотят всеми
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