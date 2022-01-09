Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус

ФК "Дженоа", тренером которой является украинский наставник Андрей Шевченко, сообщила в своем Твиттере, что коуч сдал положительный тест на коронавирус.

Главный тренер генуэзцев был помещен в изолятор. При этом также известно, что у всех остальных членов команды тесты на данный момент отрицательные.

Таким образом, руководство командой на матч "Дженоа" - "Специя" будет поручено ассистенту Андрея Шевченко, Мауро Тассотти.