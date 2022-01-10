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Лунин может продолжить карьеру в амстердамском клубе

Наши за границей
(1 голосов)

Нидерландцы оценивают возможность подписания украинца

Лунин может продолжить карьеру в амстердамском клубе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин попал в сферу интересов "Аякса", сообщает Fichajes.net. В настоящее время нидерландцы находятся в поисках нового вратаря на следующий сезона, потому как летом Андре Онана перейдет в "Интер".

По данным источника, амстердамский клуб рассматривает две кандидатуры - Лунина и Одиссеас Влаходимоса из "Бенфики". Однако в "Аяксе" понимают, что выкупить контракт украинца у "Реала" будет непросто, и поэтому рассматривают вариант с арендой на один или два сезона.

В нынешнем сезоне 22-летний Лунин в составе "сливочных" провел один матч в Кубке Испании против "Алькояно", пропустив один мяч.

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В статье: Аякс (Амстердам) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Fichajes.net

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Комментарии (3)
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usovvictor (Kharkov)
10.01.2022 в 11:00
...может, но не хочет..., тем более практики нет...
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.01.2022 в 10:44
Это если бы он сразу в подобный клуб перешёл, а не в Реал((((
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+1
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
10.01.2022 в 10:34
Так Влаходімос - непоганий воротар, а Лунін...
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0
-1


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