Лунин может продолжить карьеру в амстердамском клубе
Нидерландцы оценивают возможность подписания украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин попал в сферу интересов "Аякса", сообщает Fichajes.net. В настоящее время нидерландцы находятся в поисках нового вратаря на следующий сезона, потому как летом Андре Онана перейдет в "Интер".
По данным источника, амстердамский клуб рассматривает две кандидатуры - Лунина и Одиссеас Влаходимоса из "Бенфики". Однако в "Аяксе" понимают, что выкупить контракт украинца у "Реала" будет непросто, и поэтому рассматривают вариант с арендой на один или два сезона.
В нынешнем сезоне 22-летний Лунин в составе "сливочных" провел один матч в Кубке Испании против "Алькояно", пропустив один мяч.
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