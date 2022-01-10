Лунин может продолжить карьеру в амстердамском клубе

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин попал в сферу интересов "Аякса", сообщает Fichajes.net. В настоящее время нидерландцы находятся в поисках нового вратаря на следующий сезона, потому как летом Андре Онана перейдет в "Интер".

По данным источника, амстердамский клуб рассматривает две кандидатуры - Лунина и Одиссеас Влаходимоса из "Бенфики". Однако в "Аяксе" понимают, что выкупить контракт украинца у "Реала" будет непросто, и поэтому рассматривают вариант с арендой на один или два сезона.

В нынешнем сезоне 22-летний Лунин в составе "сливочных" провел один матч в Кубке Испании против "Алькояно", пропустив один мяч.