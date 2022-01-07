Матч глазами вратаря - Реал выпустил видеоролик, посвященный Лунину

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин сыграл свой первый матч в сезоне – вратарь вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно".

Игра получилась удачной для мадридцев – "Реал" выиграл со счетом 3:1, а после матча Лунин услышал похвалу от главного тренера Карло Анчелотти.

Ну а чуть позже мадридский клуб отметил украинца, сняв очень интересный видеоролик, посвященный украинскому вратарю, который можно условно назвать "матч глазами вратаря".

Ну и отметим, что за время матча Лунин пропустил 1 гол, совершил 3 сэйва, в том числе 1 после удара с пределов штрафной, совершил 1 вынос руками после верхового мяча, сделал 6 точных передач (26%).