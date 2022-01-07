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Матч глазами вратаря - Реал выпустил видеоролик, посвященный Лунину

Украинские
(2 голосов)

В Реале отметили игру украинского кипера

Матч глазами вратаря - Реал выпустил видеоролик, посвященный Лунину

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин сыграл свой первый матч в сезоне – вратарь вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно".

Игра получилась удачной для мадридцев – "Реал" выиграл со счетом 3:1, а после матча Лунин услышал похвалу от главного тренера Карло Анчелотти.

Ну а чуть позже мадридский клуб отметил украинца, сняв очень интересный видеоролик, посвященный украинскому вратарю, который можно условно назвать "матч глазами вратаря".

Ну и отметим, что за время матча Лунин пропустил 1 гол, совершил 3 сэйва, в том числе 1 после удара с пределов штрафной, совершил 1 вынос руками после верхового мяча, сделал 6 точных передач (26%).

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (3)
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download1 (huyersk)
07.01.2022 в 21:51
кращий
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+1
-1
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Барселиниус (землянин)
07.01.2022 в 21:55
да ну прекращай
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+1
-1
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NORDOS
07.01.2022 в 22:14
а в барсі про чигринського відеоролик випускали?
0
0


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