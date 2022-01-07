Матч глазами вратаря - Реал выпустил видеоролик, посвященный Лунину
В Реале отметили игру украинского кипера
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "
Игра получилась удачной для мадридцев – "Реал" выиграл со счетом 3:1, а после матча Лунин
Ну а чуть позже мадридский клуб отметил украинца, сняв очень интересный видеоролик, посвященный украинскому вратарю, который можно условно назвать "матч глазами вратаря".
Ну и отметим, что за время матча Лунин пропустил 1 гол, совершил 3 сэйва, в том числе 1 после удара с пределов штрафной, совершил 1 вынос руками после верхового мяча, сделал 6 точных передач (26%).
Популярное сейчас
- Бенитес: Возможно, Миколенко сыграет завтра против Халла
- Эвертон показал кадры с первой тренировки Миколенко в Англии
- Очередная потеря. Десну покинул еще один футболист
- Бущан потянул, как божила. УАФ назвала лучший сейв года
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
- Сплошная романтика. Как Лео Месси отдыхает на рождественских каникулах. ВИДЕО