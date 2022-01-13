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Экс-директор Милана Брайда - о Шевченко: Даже известные тренеры пережили такие трудные моменты, а также позор увольнения

Наши за границей
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У Андрея Николаевича дела в Дженоа идут не лучшим образом

Экс-директор Милана Брайда - о Шевченко: Даже известные тренеры пережили такие трудные моменты, а также позор увольнения

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший генеральный директор "Милана" Ариедо Брайда, высказался о работе Андрея Шевченко в "Дженоа".

"Со сборной Украины Шевченко справился, сейчас пробует себя в клубе. Дела идут не так, как надо, но даже известные тренеры пережили такие трудные моменты, а также позор увольнения.

Тренерская работа тяжелая, нет результата - появляются риски. Если у команды есть трудности с комплектованием и кадрами, это непросто.

Надеюсь, Шевченко и Тассотти смогут справиться с трудностями", — cказал Брайда.

Напомним, что у Шевченко 10 матчей во главе "Дженоа" - 1 победа (в Кубке Италии), 3 ничьих и 6 поражений. Ранее была инофрмация, что стороны ведут переговоры по досрочному расторжению контракта.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Ариедо Брайда
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Источник:
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