Экс-директор Милана Брайда - о Шевченко: Даже известные тренеры пережили такие трудные моменты, а также позор увольнения
У Андрея Николаевича дела в Дженоа идут не лучшим образом
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Бывший генеральный директор "Милана" Ариедо Брайда, высказался о работе Андрея Шевченко в "
"Со сборной Украины Шевченко справился, сейчас пробует себя в клубе. Дела идут не так, как надо, но даже известные тренеры пережили такие трудные моменты, а также позор увольнения.
Тренерская работа тяжелая, нет результата - появляются риски. Если у команды есть трудности с комплектованием и кадрами, это непросто.
Надеюсь, Шевченко и Тассотти смогут справиться с трудностями", — cказал Брайда.
Напомним, что у Шевченко 10 матчей во главе "Дженоа" - 1 победа (в Кубке Италии), 3 ничьих и 6 поражений. Ранее была инофрмация, что
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