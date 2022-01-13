Экс-директор Милана Брайда - о Шевченко: Даже известные тренеры пережили такие трудные моменты, а также позор увольнения

Бывший генеральный директор "Милана" Ариедо Брайда, высказался о работе Андрея Шевченко в " Дженоа ".

"Со сборной Украины Шевченко справился, сейчас пробует себя в клубе. Дела идут не так, как надо, но даже известные тренеры пережили такие трудные моменты, а также позор увольнения.

Тренерская работа тяжелая, нет результата - появляются риски. Если у команды есть трудности с комплектованием и кадрами, это непросто.

Надеюсь, Шевченко и Тассотти смогут справиться с трудностями", — cказал Брайда.