Коваленко: Видел две первые игры Миколенко за Эвертон, скажу, что он молодец

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко высказался о переходе защитника "Динамо" Виталия Миколенко в ливерпульский " Эвертон ".

"Я желаю ему удачи. Я видел его первые две игры и скажу, что он молодец.

Неудачный пас назад был? Ну, бывает, ничего такого (смеется). Это футбол", — рассказал Коваленко.