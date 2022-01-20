Коваленко: Видел две первые игры Миколенко за Эвертон, скажу, что он молодец
А ошибки - у кого их нет
Скриншот: ОТДУШИВДУШУ
Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко высказался о переходе защитника "Динамо" Виталия Миколенко в ливерпульский "
"Я желаю ему удачи. Я видел его первые две игры и скажу, что он молодец.
Неудачный пас назад был? Ну, бывает, ничего такого (смеется). Это футбол", — рассказал Коваленко.
Напомним, что в текущем сезоне Коваленко провел за "Специю" 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.
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Источник:Football Hub
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