Шевченко согласился возглавить сборную Польши

Экс-наставник сборной Украины и итальянской "Дженоа" Андрей Шевченко согласился стать главным тренером сборной Польши.

Сообщается, что польский футбольный союз и украинский специалист уже согласовали все условия будущего контракта.

Также известно, что Шевченко будет получать зарплату в размере 2,5 млн. евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, а остаток – разные спонсоры.