  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шевченко согласился возглавить сборную Польши
В тренде

Шевченко согласился возглавить сборную Польши

Наши за границей
Обновлено
(4 голосов)

Украинца уже ждут

Шевченко согласился возглавить сборную Польши

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-наставник сборной Украины и итальянской "Дженоа" Андрей Шевченко согласился стать главным тренером сборной Польши.

Сообщается, что польский футбольный союз и украинский специалист уже согласовали все условия будущего контракта.

Также известно, что Шевченко будет получать зарплату в размере 2,5 млн. евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, а остаток – разные спонсоры.

Открытым остается вопрос согласования всех нюансов нового контракта с "Дженоа". Как известно, соглашение Шевченко с итальянским клубом до сих пор не разорвано.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Национальная сборная Польши
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
nin-mir (Запорожье)
23.01.2022 в 19:11
Никогда не думал, что буду в марте болеть за поляков искренне в матче с козломордыми. Шевченко, в Москвабаде давать прессуху только на украинском. У них точно подгорит.
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
23.01.2022 в 19:09
Бедные Поляки, они даже не понимают, в какую халепу попали....хождения недотренера по европе продолжается
Ответить
0
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
23.01.2022 в 19:01
очередное увольнение и хорошая компенсация --попытка N2
Ответить
0
-1
kalan-86 (Анкара)
23.01.2022 в 18:59
Красавец! Поздравляю и желаю огромной удачи и победы в матчах отбора на ЧМ!
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...