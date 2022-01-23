Шевченко согласился возглавить сборную Польши
Украинца уже ждут
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-наставник сборной Украины и итальянской "Дженоа" Андрей Шевченко согласился стать главным тренером сборной Польши.
Сообщается, что польский футбольный союз и украинский специалист уже согласовали все условия будущего контракта.
Также известно, что Шевченко будет получать зарплату в размере 2,5 млн. евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, а остаток – разные спонсоры.
Открытым остается вопрос согласования всех нюансов нового контракта с "Дженоа". Как известно, соглашение Шевченко с итальянским клубом
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