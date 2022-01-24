Источник: За досрочный разрыв контракта с Дженоа Шевченко может получить 10 млн евро

Сумма компенсации за досрочный разрыв контракта с " Дженоа " для Андрея Шевченко составляет 10 млн евро, сообщает ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.

Остальная часть суммы должна быть распределена между представителями тренерского штаба.

Ранее сообщалось, что в сумме Шевченко и его тренерский штаб могут получить около 20 млн евро компенсации за досрочный разрыв контракта.

Как известно, соглашение Шевченко с итальянским клубом до сих пор не разорвано, хотя он и отстранен от работы.