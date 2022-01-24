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Источник: За досрочный разрыв контракта с Дженоа Шевченко может получить 10 млн евро

Наши за границей
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(1 голосов)

Остальные деньги пойдут его тренерскому штабу

Источник: За досрочный разрыв контракта с Дженоа Шевченко может получить 10 млн евро

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сумма компенсации за досрочный разрыв контракта с "Дженоа" для Андрея Шевченко составляет 10 млн евро, сообщает ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.

Остальная часть суммы должна быть распределена между представителями тренерского штаба.

Ранее сообщалось, что в сумме Шевченко и его тренерский штаб могут получить около 20 млн евро компенсации за досрочный разрыв контракта.

Как известно, соглашение Шевченко с итальянским клубом до сих пор не разорвано, хотя он и отстранен от работы.

Именно этот фактор на данный момент является главный препятствием для того, чтобы украинский тренер возглавил сборную Польши. Руководство Польского футбольного союза должно назвать имя нового главного тренера 31 января, и как сообщалось ранее, "Дженоа" не собирается платить отступные за украинского специалиста.

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В статье: Андрей Шевченко Польша Дженоа (Генуя)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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SAID (Одесса)
24.01.2022 в 22:13
Я представляю ужас в глазах хозяев клуба, которые вынуждены откупиться за 10 лимонов от этого наставника. Польше приготовиться...
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0
0
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ascent (Луксор)
24.01.2022 в 21:50
Не Дженоа, а Польша не собирается платить отступные...
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
24.01.2022 в 21:40
Шева, йди грати в гольф...
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+1
0
magnum power (БОМЖ)
24.01.2022 в 21:31
так і не зрозумів, який він тренер, але бізнесмен він, бачу, успішний.
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+3
0


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