Источник: За досрочный разрыв контракта с Дженоа Шевченко может получить 10 млн евро
Остальные деньги пойдут его тренерскому штабу
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Сумма компенсации за досрочный разрыв контракта с "
Остальная часть суммы должна быть распределена между представителями тренерского штаба.
Ранее сообщалось, что в сумме Шевченко и его тренерский штаб могут получить около 20 млн евро компенсации за досрочный разрыв контракта.
Как известно, соглашение Шевченко с итальянским клубом до сих пор не разорвано, хотя он и отстранен от работы.
Именно этот фактор на данный момент является главный препятствием для того, чтобы украинский тренер возглавил сборную Польши. Руководство Польского футбольного союза должно назвать имя нового главного тренера 31 января, и как сообщалось ранее,
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