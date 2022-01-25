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Manchester Evening News: Зинченко остается в Сити и летом начнет переговоры по новому контракту

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Вариант с Бетисом есть, но он маловероятен

Manchester Evening News: Зинченко остается в Сити и летом начнет переговоры по новому контракту

manchestereveningnews.co.uk

Новина українською

Популярное манчестерское издание Manchester Evening News порассуждало о судьбе украинца Александра Зинченко в Манчестер Сити.

Источник подтверждает, что украинцем этой зимой интересовался испанский Бетис, однако пишет о том, что украинец вряд ли покинет английский клуб.

Более того, сообщается, что летом стороны начнут переговоры по новому контракту украинца, несмотря на то, что действующее соглашение игрока рассчитано еще на 2,5 года.

Пепу Гвардиоле нравится универсальность украинца, которого он может использовать не только слева в обороне, но и в различных вариантах полузащитных построений.

Сам Зинченко, хоть сейчас и проигрывает конкуренцию на фланге Жоау Канселу, также не планирует покидать клуб.

Ситуация может изменится, если Сити за Алекса предложат хорошие деньги. Сейчас клуб работает над тем, чтобы подписать хорошего форварда, на которого нужны деньги. Горожане уже продали Феррана Торреса в Барселону за 26 млн фунтов, однако этого недостаточно для покупки топового форварда. Поэтому клуб может продать Зинченко, как игрока ротации, но за хорошую сумму.

Однако издание отмечает, что тот-же Бетис не потянет условные 20-30 млн фунтов за украинца, которые нужны Сити, и поэтому британские эксперты сходятся в мысли, что Зинченко останется в Сити, а летом стороны будут обсуждать новый контракт.

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В статье: Манчестер Сити Бетис (Севилья) Александр Зинченко
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Источник:
Manchester Evening News

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