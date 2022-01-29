СМИ: Сборная Польши отказалась от кандидатуры Шевченко из-за его дружбы с российским олигархом

Андрей Шевченко все-таки не возглавит национальную сборную Польши. Ресурс Przeglad Sportowy сообщает, что причина в дружбе украинского наставника с российским олигархом Романом Абрамовичем.

Дело в том, что официальный дебют Шевченко на тренерском мостике "кадры" мог случиться как раз против сборной России: команды встретятся в полуфинале плей-офф выхода на Чемпионат мира-2022.

Также раньше сообщалось, что Андрей Николаевич не смог договориться с “Дженоа” о разрыве предыдущего контракта.

В то же время, президент федерации футбола Польши Цезарий Кулеша очень хотел видеть украинца в ранге наставника сборной. Также отмечается, что уже было готово соглашение для Шевченко к концу квалификации Евро-2024.

На данный момент тренер продолжает находиться на контракте в “Дженоа” и получать такую ​​же зарплату, которую имел и при полноценной работе в Генуе.