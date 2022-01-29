  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. СМИ: Сборная Польши отказалась от кандидатуры Шевченко из-за его дружбы с российским олигархом
В тренде

СМИ: Сборная Польши отказалась от кандидатуры Шевченко из-за его дружбы с российским олигархом

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Одна из версии неудачного контракта украинца

СМИ: Сборная Польши отказалась от кандидатуры Шевченко из-за его дружбы с российским олигархом

TheSun/Автор невідомий

Новина українською

Андрей Шевченко все-таки не возглавит национальную сборную Польши. Ресурс Przeglad Sportowy сообщает, что причина в дружбе украинского наставника с российским олигархом Романом Абрамовичем.

Дело в том, что официальный дебют Шевченко на тренерском мостике "кадры" мог случиться как раз против сборной России: команды встретятся в полуфинале плей-офф выхода на Чемпионат мира-2022.

Также раньше сообщалось, что Андрей Николаевич не смог договориться с “Дженоа” о разрыве предыдущего контракта.

В то же время, президент федерации футбола Польши Цезарий Кулеша очень хотел видеть украинца в ранге наставника сборной. Также отмечается, что уже было готово соглашение для Шевченко к концу квалификации Евро-2024.

На данный момент тренер продолжает находиться на контракте в “Дженоа” и получать такую ​​же зарплату, которую имел и при полноценной работе в Генуе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Польша Роман Абрамович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Przeglad Sportowy

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.01.2022 в 13:18
Может Шевченко возглавить сб. России?!
Ответить
0
-1
Alle Garage (Харьков)
29.01.2022 в 13:06
Ну и слава Богам, которые помогли отвернуть нашего козака от этой авантюры, которая могла закопать карьеру Шевы.
Ответить
0
0
avatar
WuTаng (Київ)
29.01.2022 в 13:04
Поляки не українці і їм не треба фізрук партії регіонів! Це тільки українці під час війни можуть терпіти у себе опзж!
Ответить
+1
-1
Alle Garage (Харьков)
29.01.2022 в 13:09
Ты ж не забывай, что ОПЗЖ в ВР не сами по себе зашли. За них голосовали люди. Как и за Пецю с Юлей. Ты ж их терпишь как-то? Как и терпишь голос с его агентами внешнего влияния. Да и в целом ты ищешь врагов не там. Это не ОПЗЖ тебе тарифы повышает и вводит новые налоги.
Ответить
+1
-1
avatar
WuTаng (Київ)
29.01.2022 в 13:16
Так Суркіс не просто так їсть хліб за рублі, він веде пропаганду і веде її успішно. Не дивно, що Шева гравців Карпат назвав бандерівцями, а Миколенко фотографується з рупором кремля - бастою!
+1
0
avatar
Зореслав (Киев)
29.01.2022 в 13:02
Так что теперь Шева контракт в молодежке Дженоя отрабатывать будет?
Ответить
0
0
Рыжий из бункера (Сараево)
29.01.2022 в 12:45
Вот это бред)))))
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...