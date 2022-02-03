Малиновский: Лига Европы – это не Лига чемпионов, но в этом турнире тоже много сильных команд

Хавбек "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский дал интервью итальянской прессе накануне важного отрезка сезона для подопечных Гасперини. В феврале "Аталанта" сыграет не только в Серии А, но и в Кубке Италии ("Фиорентина", ¼ финала, 10 февраля) плюс Лиге Европы ("Олимпиакос", 17 и 24 февраля).

"Это период с большим количеством матчей, 7 за 3 недели. Нам нужно хорошо подготовиться физически и понимать, что мы хотим делать на поле. Лучше играть каждые три дня, чем тренироваться всю неделю. Лига Европы – это не Лига чемпионов, но в этом турнире тоже много сильных команд. Нужно быть готовыми".

"Мы надеемся быть на высоте во всех соревнованиях: в прошлом году мы проиграли Кубок Италии в финале, мы можем добиться большего. "Аталанта" должна действовать решительно, хорошо играть, потому что без результатов ничего не добиться".

В текущем сезоне 28-летний Малиновский сыграл 23 поединка за "Аталанту" во всех турнирах (6 голов и 1 результативная передача).