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Сикан: Шахтер отказался от моей аренды в Базель, потому что швейцарцы хотели получить право выкупа

Наши за границей
(1 голосов)

"Горняки" нашли вариант на своих условиях

Сикан: Шахтер отказался от моей аренды в Базель, потому что швейцарцы хотели получить право выкупа

fc-hansa.de

Новина українською

Арендованный немецкой "Ганзой" у донецкого "Шахтера" нападающий Даниил Сикан прокомментировал переход в новый клуб:

“Сначала у меня было предложение о переходе от швейцарского “Базеля”. Однако донецкий клуб отказался от этого варианта, поскольку швейцарцы хотели получить право выкупа моего трансфера, но горняки отказали. Появился вариант с “Ганзой”. Отличный вариант для игровой практики, несмотря на Вторую Бундеслигу. Это отличная команда с сумасшедшими болельщиками.

Почему захотел перейти в “Ганзу”? Все просто, мне хочется играть. Я тут на полгода, даже на четыре месяца, потом чемпионат заканчивается.

Тренер хорошо принял, провел для меня тренировку, рассказал и показал, как играет команда. Показал, как планирует меня использовать, как мне надо действовать на поле, взаимодействовать с партнерами”, - сказал Сикан.

Напомним, что “Ганза” оформила аренду нападающего до конца текущего сезона без права выкупа.

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В статье: Базель Шахтер (Донецк) Ганза (Росток) Даниил Сикан
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