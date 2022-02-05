Сикан: Шахтер отказался от моей аренды в Базель, потому что швейцарцы хотели получить право выкупа
"Горняки" нашли вариант на своих условиях
fc-hansa.de
Арендованный немецкой "Ганзой" у донецкого "Шахтера" нападающий Даниил Сикан прокомментировал переход в новый клуб:
“Сначала у меня было предложение о переходе от швейцарского “Базеля”. Однако донецкий клуб отказался от этого варианта, поскольку швейцарцы хотели получить право выкупа моего трансфера, но горняки отказали. Появился вариант с “Ганзой”. Отличный вариант для игровой практики, несмотря на Вторую Бундеслигу. Это отличная команда с сумасшедшими болельщиками.
Почему захотел перейти в “Ганзу”? Все просто, мне хочется играть. Я тут на полгода, даже на четыре месяца, потом чемпионат заканчивается.
Тренер хорошо принял, провел для меня тренировку, рассказал и показал, как играет команда. Показал, как планирует меня использовать, как мне надо действовать на поле, взаимодействовать с партнерами”, - сказал Сикан.
Напомним, что “Ганза” оформила аренду нападающего до конца текущего сезона без права выкупа.
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