Леднев сделал ассист с углового в матче чемпионата Венгрии

Богдан Леднев отдал ассист с углового в матче чемпионата Венгрии на бразильца Алефа. Арендованный у "Динамо Киев" атакующий полузащитник отметился результативным действием в своём втором матче за "МОЛ Фехервар".

У Богдана могло бы быть два ассиста, если бы гол другого украинца, Ивана Петряка, не отменили из-за офсайда.

Богдан Леднев зимой ушел в аренду в "МОЛ Фехервар" до конца сезона. Из украинцев в команде также есть Иван Петряк, Евген Макаренко и, тоже арендованный у "Динамо Киев", Артем Шабанов.