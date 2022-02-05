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Леднев сделал ассист с углового в матче чемпионата Венгрии

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Но Фехервар все равно проиграл

Леднев сделал ассист с углового в матче чемпионата Венгрии

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
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Богдан Леднев отдал ассист с углового в матче чемпионата Венгрии на бразильца Алефа. Арендованный у "Динамо Киев" атакующий полузащитник отметился результативным действием в своём втором матче за "МОЛ Фехервар".

У Богдана могло бы быть два ассиста, если бы гол другого украинца, Ивана Петряка, не отменили из-за офсайда.

Богдан Леднев зимой ушел в аренду в "МОЛ Фехервар" до конца сезона. Из украинцев в команде также есть Иван Петряк, Евген Макаренко и, тоже арендованный у "Динамо Киев", Артем Шабанов.

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В статье: Иван Петряк Богдан Леднев МОЛ Фехервар
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