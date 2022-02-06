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Супряга совершил дебют за Сампдорию в конце первого тайма против Сассуоло

Наши за границей
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(3 голосов)

Габбьядини получил травму

Супряга совершил дебют за Сампдорию в конце первого тайма против Сассуоло

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 24-го тура итальянской Серии А "Сампдория" побеждает "Сассуоло".

На 36-й минуте встречи форвард генуэзцев Маноло Габбьядини получил травму и был вынужден покинуть поле. Итальянца заменил Владислав Супряга.

Для 21-летнего украинца эта игра стала дебютной в футболке "Сампдории".

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Напомним, Владислав перешел в итальянский клуб из киевского "Динамо" на правах аренды. У представителя Серии А есть право на полноценный выкуп Супряги.

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В статье: Сампдория (Генуя) Сассуоло Владислав Супряга
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Комментарии (28)
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ElvisSuperStar007 (Хуст)
06.02.2022 в 17:45
челу явно психолог нужен, как можно из-за бабы, причем не самой крассивой и оказалось еще и оч глупой ..превратится даже не в аматора, а вообще такое ощущение , что человек впервые на футбольное поле вышел
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.02.2022 в 17:56
а после нескольких сеансов психологу нужен будет свой психолог...
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0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
06.02.2022 в 17:44
Ждем нового номинанта победил в номинации «посмешище» премии «Золотая урна»
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+2
0
SoLoMoN1607 (N .K)
06.02.2022 в 17:40
Супряге с Кокориным нужно созвонится будут вместе серию А по телику смотреть
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.02.2022 в 17:36
а супрягозаменитель, кстати, третий забил)) и да, он - защитник)))
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+1
0
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
06.02.2022 в 17:33
Чудове придбання, iталiйцi у захватi
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+2
0
Lion Killer (Львів)
06.02.2022 в 17:27
не через момент його замінили. Замінили його через то шо він не в формі, + так з кілограм 4-5 надваги.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.02.2022 в 17:28
так побегал бы тайм и сбросил пару кило)))
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
06.02.2022 в 17:29
Та він і бігав до заміни, як малохольний: багато ривків і без толку
+1
0
тутти-10 (Сумська область)
06.02.2022 в 17:28
+100. В нього така шайба, що як його взагалі випустили
Ответить
+1
0
Lion Killer (Львів)
06.02.2022 в 17:29
тус сампдорії потрібна швидкість в 2му таймі - грають на контраатаках. Тому замінили й замінили. Не треба робити з того трагедії. Треба набирати форму - шанси проявити себе будуть.
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+3
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.02.2022 в 17:35
Та невже?..))
Ответить
0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
06.02.2022 в 17:27
Кокорин №2
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+1
0
тутти-10 (Сумська область)
06.02.2022 в 17:24
Все! Відмучився(
Ответить
+2
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
06.02.2022 в 17:23
капец его вывели на хороую позицию, он заместо ускорится ..остановился , подождал пока соперник прибежит и дурным финтом упал на мяч ..сразу его заменили...баклан
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+3
0
тутти-10 (Сумська область)
06.02.2022 в 17:27
Він просто не знає, що треба робити. Зупинився. Прокинь м'яч, спробуй обіграти... Єму би на віражі уйті, а он патєнул.... Ех ... А якщо серйозно, то все дуже сумно і жаль(((
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+2
0
avatar
Американец 2000
06.02.2022 в 17:48
Печально (((( С такой заменой - могут на лавку надолго засадить ((((
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
06.02.2022 в 17:23
Я конечно все могу понять, что нету тонуса и формы, но менять игрока, при твоем перевесе 2-0, который и так не в лучшем психологическом состоянии после ДК, это свинство.
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+1
-1
ElvisSuperStar007 (Хуст)
06.02.2022 в 17:27
он запорол момент хороший, после его заменили, его впевые вывели на ударную и открытую зону но он тупо все загубил
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+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
06.02.2022 в 17:53
Ну и что. Счет не о-о, а перевес в 2 гола. Первый его матч. Он по сути год не играл. С такими маневрами тренерсками, он ещё больше загнал его в психологическую яму...
0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
06.02.2022 в 18:16
не тот соперник что-бы тренировался ноунейм, это сассуолло а сампа в зоне вылета
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.02.2022 в 17:23
Збирай речі додому... Показав весь клас в одній атаці... В Італії такі речі не прощають... Результат: дебют жахливий!
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
06.02.2022 в 17:21
Все наигрался, видать и тут не подходит под тактику.
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.02.2022 в 17:20
и на 58-й его заменили...
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
06.02.2022 в 17:20
57я минута замена
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0
0
Славик 81 (Gdańsk)
06.02.2022 в 17:19
Довго пограв (((
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+1
0
fanat_football (Херсон)
06.02.2022 в 17:13
Супряга растолстел, что ли? Так он фиг что покажет.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.02.2022 в 17:49
"телевизор полнит" (с)
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0
0


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