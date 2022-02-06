Супряга совершил дебют за Сампдорию в конце первого тайма против Сассуоло
Габбьядини получил травму
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 24-го тура итальянской Серии А "Сампдория" побеждает "Сассуоло".
На 36-й минуте встречи форвард генуэзцев Маноло Габбьядини получил травму и был вынужден покинуть поле. Итальянца заменил Владислав Супряга.
Для 21-летнего украинца эта игра стала дебютной в футболке "Сампдории".
Напомним, Владислав перешел в итальянский клуб из киевского "Динамо" на правах аренды. У представителя Серии А есть право на полноценный выкуп Супряги.
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