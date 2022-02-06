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Сикан дебютировал за Ганзу и принял участие в разгромной победе

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Украинец отыграл 19 минут основного времени

Сикан дебютировал за Ганзу и принял участие в разгромной победе

fc-hansa.de

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В матче 21-го тура второй Бундеслиги "Ганза" на выезде разгромила "Динамо" Дрезден.

За гостей в этом поединке дебютировал Даниил Сикан - украинский форвард появился на поле на 71-й минуте встречи, выйдя на замену вместо Йона Вергука.

Напомним, 20-летний нападающий выступает за немецкий клуб в формате арендного соглашения. Права на футболиста принадлежат донецкому "Шахтеру". В текущем сезоне в футболке "горняков" Сикан провел 14 матчей и забил 2 мяча.

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В статье: Динамо (Дрезден) Ганза (Росток) Даниил Сикан
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