Главный тренер Сампдории: Супряге нужен переводчик. Замена после 20-ти минут - не проблема

В 24-ом туре Серии А "Сампдория" разгромила "Сассуоло" со счетом 4:0 и увеличила отрыв от зоны вылета до пяти очков. В этом матче за генуэзскую команду дебютировал Владислав Супряга. Украинский форвард вышел на замену на 36-ой минуте вместо получившего травму колена Маноло Габбьядини, но был заменен уже на 59-ой. После матча замену прокомментировал главный тренер команды Марко Джампаоло.

"Он не знает языка, нам нужен переводчик. Вначале он должен понимать меня. Я обнял его при замене. Думаю, он понимает, что замена после 20-ти минут - это не проблема. Я хотел произвести тактические изменения. Сегодня мне понравилась игра всех подопечных".

Следующий матч "Сампдория" проведет 13-го февраля в гостях против "Милана".