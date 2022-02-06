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Главный тренер Сампдории: Супряге нужен переводчик. Замена после 20-ти минут - не проблема

Наши за границей
(1 голосов)

Марко Джампаоло понравилась игра всех

Главный тренер Сампдории: Супряге нужен переводчик. Замена после 20-ти минут - не проблема

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В 24-ом туре Серии А "Сампдория" разгромила "Сассуоло" со счетом 4:0 и увеличила отрыв от зоны вылета до пяти очков. В этом матче за генуэзскую команду дебютировал Владислав Супряга. Украинский форвард вышел на замену на 36-ой минуте вместо получившего травму колена Маноло Габбьядини, но был заменен уже на 59-ой. После матча замену прокомментировал главный тренер команды Марко Джампаоло.

"Он не знает языка, нам нужен переводчик. Вначале он должен понимать меня. Я обнял его при замене. Думаю, он понимает, что замена после 20-ти минут - это не проблема. Я хотел произвести тактические изменения. Сегодня мне понравилась игра всех подопечных".

Следующий матч "Сампдория" проведет 13-го февраля в гостях против "Милана".

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В статье: Наши за границей Сампдория (Генуя) Марко Джампаоло Владислав Супряга
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Комментарии (4)
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ascent (Луксор)
06.02.2022 в 19:54
Наверное запорол несколько моментов...
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.02.2022 в 19:53
следующий матч. супряга стоит у боковой линии. рядом тусуются какие-то два типка. замена. на поле вбегает супряга и эти двое мужиков. судья - супряге (по-итальянски): эй, кто это с тобой выбежал? супряга - переводчику: переведи психологу, чтобы он поговорил с судьёй и тот на меня не кричал.
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
06.02.2022 в 19:39
Что за цирк там творится?
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+2
0
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okolegko (Київ)
06.02.2022 в 19:41
Тренер просто дипломат, як і Гвардіола – сміття з хати не виносе на люди
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+1
0


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