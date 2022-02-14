Левченко: Хочется, чтобы Коноплянка хлопнул дверью, а не бесследно ушел из футбола

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал переход 32-летнего украинского вингера Евгения Коноплянки из донецкого "Шахтера" в польскую "Краковию" .

"Очень хочется, чтобы Коноплянка хлопнул дверью, а не бесследно ушел из футбола. Удачи в "Краковии"!", — написал Левченко.

Напомним, что контракт Коноплянки с "Краковией" рассчитан на полгода с возможностью продления еще на год.