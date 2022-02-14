Левченко: Хочется, чтобы Коноплянка хлопнул дверью, а не бесследно ушел из футбола
Последний шанс для Евгения?
cracovia.pl
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал переход 32-летнего украинского вингера Евгения Коноплянки
"Очень хочется, чтобы Коноплянка хлопнул дверью, а не бесследно ушел из футбола. Удачи в "Краковии"!", — написал Левченко.
Напомним, что контракт Коноплянки с "Краковией" рассчитан на полгода с возможностью продления еще на год.
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Источник:Твиттер
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
14.02.2022 в 18:07
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