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Левченко: Хочется, чтобы Коноплянка хлопнул дверью, а не бесследно ушел из футбола

Наши за границей
(1 голосов)

Последний шанс для Евгения?

Левченко: Хочется, чтобы Коноплянка хлопнул дверью, а не бесследно ушел из футбола

cracovia.pl

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал переход 32-летнего украинского вингера Евгения Коноплянки из донецкого "Шахтера" в польскую "Краковию".

"Очень хочется, чтобы Коноплянка хлопнул дверью, а не бесследно ушел из футбола. Удачи в "Краковии"!", — написал Левченко.

Напомним, что контракт Коноплянки с "Краковией" рассчитан на полгода с возможностью продления еще на год.

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В статье: Евгений Коноплянка Евгений Левченко Шахтер (Донецк) Краковия (Краков)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
14.02.2022 в 18:07
КОНО 5-6 лет назад за ним закрылась дверь
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