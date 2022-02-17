Ракицкий хочет продолжить карьеру в РПЛ. Игроком интересуется Рубин

Казанский "Рубин" интересуется украинским защитником "Зенита" Ярославом Ракицким, контракт которого с питерским клубом истекает этим летом.

32-летний украинский футболист ведет переговоры с "Зенитом" по новому контракту, но пока не пришел к соглашению. Летом Ракицкий может покинуть клуб в статусе свободного агента. В случае ухода из "Зенита" футболист хотел бы продолжить карьеру в одном из клубов РПЛ.

Оклад Ракицкого в "Зените" по истекающему контракту составляет 3 миллиона евро в год.

Напомним, что в текущем сезоне Ракицкий провел 23 матча за "сине-бело-голубых", забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.