  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. В Локомотиве подтвердили, что украинец Мампасси принял российское гражданство
В тренде

В Локомотиве подтвердили, что украинец Мампасси принял российское гражданство

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Теперь уже россиянин

В Локомотиве подтвердили, что украинец Мампасси принял российское гражданство

Instagram

Новина українською

В московском "Локомотиве" подтвердили, что украинский защитник клуба Марк Мампасси получил российское гражданство.

"У нашего защитника Марка Мампасси есть российский паспорт. Поэтому он не будет считаться легионером", — сказали в пресс-службе "Локомотива".

Ранее сообщалось, что "Локомотив" рассматривает вариант натурализации игрока по упрощенному сценарию, который Россия предоставляет жителям оккупированных ей же украинских территорий (Марк родился в Донецке), чтобы футболист не считался легионером в РПЛ.

Мампасси — воспитанник "Шахтера". Также футболист выступал за "Мариуполь" на правах аренды.

В активе игрока 12 матчей и 2 забитых мяча за сборную Украины U-17 и 3 матча за сборную Украины U-19.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Локомотив (Москва) Марк Мампасси
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport24

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Drovko (Lviv)
21.02.2022 в 19:53
Пам'ятаю як якомусь етнічному українцю, який грає в Англії не дозволили грати за збірну України, бо він зіграв кілька матчів за футзальну збірну Англії. А тут всяким ушкваркам, які грали за молодіжку України без проблем...хочеш грати за рашку...вперед
Ответить
0
0
Papaye (Dnipro)
21.02.2022 в 19:20
Ну-ну. Скатертью дорога таким "украинцам". Хоть бананами покормят, как Роберта Карлоса. Там ведь ненавидят только две вещи: расизм и негров. Карлоса только жалко было....
Ответить
+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.02.2022 в 19:39
жалко карлоса? ваще нет - знал, куда ехал за длинным рублём!
Ответить
0
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
21.02.2022 в 19:13
Та чурка там не причому, тут бізнесмен Палкін , йому все одно Україна це чи рашк4а, йому бабки...., бабки......
Ответить
+2
-3
Lion Killer (Львів)
21.02.2022 в 19:34
ну так я чогось сумніваюся шо Палкін його чи Ярика заставляв. Куди хотіли - туди пішли. То їхній вибір
Ответить
+1
0
avatar
Виталий1981 (Україна)
21.02.2022 в 19:08
Админы, почему мои комментарии то не появляются вообще, то в нескольких вариантах? Или их сначала отдел цензуры перечитывает? Под этой статьей было два моих комментария - где они?
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
21.02.2022 в 19:02
циган без роду та племені
Ответить
+5
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.02.2022 в 18:35
Непорозуміння, а не українець
Ответить
+9
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.02.2022 в 18:23
Ця чурка ніколи не була українцем
Ответить
+9
0
LEVgcUqs (Чернігів)
21.02.2022 в 19:13
Та чурка там не причому, тут бізнесмен Палкін , йому все одно Україна це чи рашк4а, йому бабки...., бабки......
Ответить
0
-5


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...