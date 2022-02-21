В Локомотиве подтвердили, что украинец Мампасси принял российское гражданство
Теперь уже россиянин
В московском "Локомотиве" подтвердили, что украинский защитник клуба Марк Мампасси
"У нашего защитника Марка Мампасси есть российский паспорт. Поэтому он не будет считаться легионером", — сказали в пресс-службе "Локомотива".
Ранее сообщалось, что "Локомотив" рассматривает вариант натурализации игрока по упрощенному сценарию, который Россия предоставляет жителям оккупированных ей же украинских территорий (Марк родился в Донецке), чтобы футболист не считался легионером в РПЛ.
Мампасси — воспитанник "Шахтера". Также футболист выступал за "Мариуполь" на правах аренды.
В активе игрока 12 матчей и 2 забитых мяча за сборную Украины U-17 и 3 матча за сборную Украины U-19.
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