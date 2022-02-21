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Польский журналист: Краковия получила более тридцати запросов на интервью с Коноплянкой

Наши за границей
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Для Польши это просто беспрецедентный масштаб

Польский журналист: Краковия получила более тридцати запросов на интервью с Коноплянкой

cracovia.pl

Новина українською

Польский журналист Павел Карпьерц рассказал о процессе адаптации вингера Евгения Коноплянки в местной "Краковии".

"У Коноплянки нет никаких проблем с адаптацией. "Краковия" - многонациональная команда. Сам Евгений признался, что еще до перехода в команду общался с некоторыми игроками. Он открытый и искренний человек, поэтому приняли его в клубе соответствующе.

Некоторые наши СМИ критически отнеслись к его переходу в "Краковиию", но это стало большим событием для всего чемпионата. Я общался с пресс-службой клуба. Там сказали, что получили более тридцати запросов на интервью с Коноплянкой. Это просто беспрецедентный масштаб. Будем надеяться, что он оправдает такое доверие фанатов и журналистов", — сказал Карпьерц.

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В статье: Евгений Коноплянка Краковия (Краков)
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Источник:
ТК Футбол

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