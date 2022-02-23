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В поддержку Украины. После забитого гола Яремчук продемонстрировал футболку с тризубом - ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено
(4 голосов)

Роман высказал свою позицию

В поддержку Украины. После забитого гола Яремчук продемонстрировал футболку с тризубом - ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард Бенфики Роман Яремчук забил гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с Аяксом.

Роман вышел на замену во втором тайме и сравнял счет на 72-й минуте, сыграв головой на добивании и сделал счет в матче 2:2.

После забитого гола Роман снял игровую футболку, чтобы продемонстрировать нижнюю футболку с тризубом в поддержку Украины.

Естественно, после этого жеста судья показал украинцу желтую карточку.

В поддержку Украины. После забитого гола Яремчук продемонстрировал футболку с тризубом - ВИДЕО - изображение 1

В поддержку Украины. После забитого гола Яремчук продемонстрировал футболку с тризубом - ВИДЕО - изображение 2

В поддержку Украины. После забитого гола Яремчук продемонстрировал футболку с тризубом - ВИДЕО - изображение 3

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Комментарии (6)
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sasha_lv (Львів)
24.02.2022 в 00:20
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+6
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.02.2022 в 00:18
Молодчинка!
Ответить
+7
-1
download1 (huyersk)
24.02.2022 в 00:02
Гол красень, тризуб - безцінний. Браво Романе, твій вчинок багатого вартує
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+8
-2
Djibouti (Djibouti)
23.02.2022 в 23:58
72-га, а не 82-гаЯремчук топ
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2022 в 23:50
судья - антон!
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0
-7
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
23.02.2022 в 23:45
Красень!
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+10
-1


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