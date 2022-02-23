В поддержку Украины. После забитого гола Яремчук продемонстрировал футболку с тризубом - ВИДЕО
Роман высказал свою позицию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард Бенфики Роман Яремчук забил гол в матче 1/8 финала
Роман вышел на замену во втором тайме и сравнял счет на 72-й минуте, сыграв головой на добивании и сделал счет в матче 2:2.
После забитого гола Роман снял игровую футболку, чтобы продемонстрировать нижнюю футболку с тризубом в поддержку Украины.
Естественно, после этого жеста судья показал украинцу желтую карточку.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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Комментарии (6)
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sasha_lv (Львів)
24.02.2022 в 00:20
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
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Djibouti (Djibouti)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
23.02.2022 в 23:45
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