В поддержку Украины. После забитого гола Яремчук продемонстрировал футболку с тризубом - ВИДЕО

Украинский форвард Бенфики Роман Яремчук забил гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с Аяксом.

Роман вышел на замену во втором тайме и сравнял счет на 72-й минуте, сыграв головой на добивании и сделал счет в матче 2:2.

После забитого гола Роман снял игровую футболку, чтобы продемонстрировать нижнюю футболку с тризубом в поддержку Украины.

Естественно, после этого жеста судья показал украинцу желтую карточку.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine