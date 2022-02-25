Вернидуб: Горжусь людьми, которые защищают Украину. Они дают возможность спать спокойно

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб на пресс-конференции после матча ЛЕ с "Брагой" (0:2, пенальти 2:3) начал свою речь о ситуации, которая сейчас происходит в Украине.

Отмечается, что украинский специалист пришел заметно расстроенным.

"Я родился в Украине, живу в Украине и хочу передать слова поддержки украинцам, пострадавшим от нападения России. Я горжусь людьми, которые защищают нашу страну, я не сомневаюсь в их силе и здоровье, они дают возможность остальным спать спокойно.

В этой ситуации тяжело что-то говорить, но слава богу, все живы... У меня жена, двое детей и двое внуков, братья и сестры. Я желаю им здоровья и чтобы их не коснулась эта война. Когда я доберусь до Молдовы, я попрошу разрешения отправиться к своей семье. Если им понадобится моя помощь, я всегда буду рядом, - сказал Вернидуб.