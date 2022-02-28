Коноплянка дебютировал за Краковию

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка дебютировал за польскую "Краковию". В матче 23-го тура польской Премьер-Лиги против "Термалики" Евгений вышел сразу после перерыва. Матч завершился поражением команды украинца – 1:2.

В конце первого тайма Мешанович дважды отличился в воротах "Краковии". Сразу после перерыва Флориан Лошай сократил отставание в счете. Однако отыграться хозяева поля не смогли.

Отметим, что "Краковия" на данный момент занимает седьмое место в таблице.