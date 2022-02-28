Коноплянка дебютировал за Краковию
Украинский хавбек вышел на замену
Фото - ФК Краковия
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка дебютировал за польскую "Краковию". В матче 23-го тура польской Премьер-Лиги против "Термалики" Евгений вышел сразу после перерыва. Матч завершился поражением команды украинца – 1:2.
В конце первого тайма Мешанович дважды отличился в воротах "Краковии". Сразу после перерыва Флориан Лошай сократил отставание в счете. Однако отыграться хозяева поля не смогли.
Отметим, что "Краковия" на данный момент занимает седьмое место в таблице.
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