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Малиновский и Супряга обнялись перед матчем в Серии А, Аталанта поддержала Украину флагом на табло

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Малиновский и Супряга обнялись перед матчем в Серии А, Аталанта поддержала Украину флагом на табло

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

По состоянию на 61-ю минуту встречи очередного тура чемпионата Италии "Аталанта" дома обыгрывает "Сампдорию" (2:0). Руслан Малиновский не попал в заявку Гасперини, а Владислав Супряга находится на скамейке для запасных. Украинцы увиделись перед матчем, обнялись и поговорили.

В то же время "Аталанта" очень круто оформила табло на данный поединок, поддержав нашу страну.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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