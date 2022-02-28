Малиновский и Супряга обнялись перед матчем в Серии А, Аталанта поддержала Украину флагом на табло
Новости из Италии
Getty Images / Global Images Ukraine
По состоянию на 61-ю минуту встречи очередного тура чемпионата Италии "Аталанта" дома обыгрывает "Сампдорию" (2:0). Руслан Малиновский не попал в заявку Гасперини, а Владислав Супряга находится на скамейке для запасных. Украинцы увиделись перед матчем, обнялись и поговорили.
???????????? pic.twitter.com/XtOwSgvPhk— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 28, 2022
В то же время "Аталанта" очень круто оформила табло на данный поединок, поддержав нашу страну.
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
Популярное сейчас
- Поворознюк - Зеленскому: Такого президента, как ты, не было и не будет
- Враг идет ва-банк. По Киеву ударили баллистической ракетой, продолжается обстрел Харькова
- Журналист The Times: Джанни Инфантино войдет в историю как трус и пособник
- "Сними розовые очки и стань в Киеве под обстрел". Миколенко и УАФ ответили в комментариях провокатору
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО