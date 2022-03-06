Чигринский: Жена со мной, а родители, брат и семья жены уехать отказались

Защитник Дмитрий Чигринский, выступающий за "Ионикос", рассказал греческим СМИ об отношении к вторжению российских оккупантов в Украину.

"Вообще эта ситуация очень простая. Моя свободная страна атакована. Россияне убивают наш мир, нашу нацию. В эти дни все украинцы - мои братья, и когда я каждый день вижу, как кто-то умирает, это будто во мне что-то умирает. Мне очень грустно об этом говорить", - говорит защитник Sport24.gr.

"Мне бы не хотелось рассказывать, как я вывез жену. Сейчас она со мной. А вот мои отец и мать, мой брат, семья моей жены - все они остались, чтобы защищать Украину. Уезжать не хотят. Для меня сейчас все украинцы - герои".

"Играть футбол сейчас непросто, но мои родители и родственники, их борьба придают мне сил. Каждый, кто стоит за свободу, мир - мой брат. Эту войну надо поскорее прекратить".