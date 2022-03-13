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Малиновский в стартовом составе Аталанты против Дженоа

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В предыдущем матче он забил гол и отдал два ассиста

Малиновский в стартовом составе Аталанты против Дженоа

Фото: Football Italia

UA-Футбол
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Руслан Малиновский попал в стартовый состав "Аталанты" в рамках Серии А впервые за 3 последних матча. Однако в прошлом месяце именно его признали лучшим игроком лиги в феврале.

В предыдущем матче – в Лиге Европы против леверкузенского "Байера" – Руслан вышел в стартовом составе, забил гол и отдал два ассиста.

Во всех турнирах у Малиновского в этом сезоне уже 31 сыгранный матч, десять забитых голов и четыре ассиста.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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