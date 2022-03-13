Малиновский в стартовом составе Аталанты против Дженоа

Руслан Малиновский попал в стартовый состав "Аталанты" в рамках Серии А впервые за 3 последних матча. Однако в прошлом месяце именно его признали лучшим игроком лиги в феврале.

В предыдущем матче – в Лиге Европы против леверкузенского "Байера" – Руслан вышел в стартовом составе, забил гол и отдал два ассиста.

Во всех турнирах у Малиновского в этом сезоне уже 31 сыгранный матч, десять забитых голов и четыре ассиста.