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Юрченко: Вся Рига в наших флагах, раздается гимн Украины

Наши за границей
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Полузащитник "Риги" поддержал соотечественников

Юрченко: Вся Рига в наших флагах, раздается гимн Украины

Фото: ФК Рига / Автор неизвестен

Новина українською

Украинский полузащитник латвийской "Риги" Владлен Юрченко в комментарии Футбол NEWS выразил поддержку землякам в столь сложное для государства время.

"С первого дня клуб и руководство делает для нас все, что только необходимо. Все прекрасно понимают, что происходит у нас в стране. Когда я приехал в Ригу, весь город в наших флагах, раздается гимн Украины.

Есть адекватные люди, но очень много людей зомбированы. Хочу сказать слова благодарности нашим военным, которые защищают нашу страну, делают все необходимое для свободы. Хочу поблагодарить весь наш народ, который объединился и поддерживает друг друга, как никогда", — сказал Юрченко.

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В статье: Владлен Юрченко Рига
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Источник:
ТК Футбол

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