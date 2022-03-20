Супряга не вошел в заявку на матч против одного из аутсайдеров Серии А

В рамках 30-го тура чемпионата Италии “Венеция” примет “Сампдорию”. Украинский нападающий Владислав Супряга не вошел даже в заявку команды.

Крайний перед этим поединок он провел на скамье для запасных, а до этого Супряга тоже не попал в список из 23 исполнителей. В общем, Владислав не принял участие в пяти последних матчах подряд. В активе нападающего всего одна встреча (22 минуты) в футболке генуэзцев.

Отметим, что "Венеция" до матча занимала 18-е место в турнирной таблице, в то время как "Сампдория" шла на 16-й позиции. Разрыв между командами составлял четыре очка.

Поединок начался в 13.30.