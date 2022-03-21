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Голкипер Кривбасса до конца сезона будет играть в израильском клубе

Наши за границей
(1 голосов)

Права на футболиста принадлежат "Днепру-1"

Голкипер Кривбасса до конца сезона будет играть в израильском клубе

Фото: htafc.co.il

Новина українською

Украинский вратарь "Кривбасса", права на которого принадлежат "Днепру-1", Богдан Сарнавский станет игроком тель-авивского "Хапоэля".

27-летний футболист в ближайшие дни прибудет в Израиль для подписания контракта и прохождения медосмотра. Контракт будет рассчитан до конца сезона, сообщает пресс-служба израильского клуба.

Первую половину сезона Сарнавский провел в аренде в "Кривбассе". В составе криворожского клуба голкипер провел 19 поединков, в которых пропустил 15 мячей и 9 раз отстоял на ноль.

Напомним, Сарнавский – воспитанник киевского "Динамо". Во взрослом футболе голкипер дебютировал в 2012 году за "Арсенал" (Киев). Также на протяжении своей карьеры успел поиграть за "Шахтер-2", "Ворсклу", российскую "Уфу", "Верес" и "Львов". Кроме того, ранее он играл в молодежной сборной Украины.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Богдан Сарнавский Хапоэль (Тель-Авив)
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Источник:
htafc.co.il

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Комментарии (3)
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Gary Busey (Харьков)
21.03.2022 в 15:35
А як же від 18 до 60 виїзд заборонено? Чи на футболістів це не поширюється?
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+2
0
Serhio79 (Kyiv)
21.03.2022 в 15:48
А може в нього крім українського паспорта, ще й ізраїльський ? Якщо так, то по ньому і виїде.Прізвище так би мовити, схоже
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0
0
efim423 (odessa)
21.03.2022 в 15:25
то есть кому то можно уехать , а остальным ждать когда в тебя прилетит ((
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+1
0

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