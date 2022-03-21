Голкипер Кривбасса до конца сезона будет играть в израильском клубе
Права на футболиста принадлежат "Днепру-1"
Фото: htafc.co.il
Украинский вратарь "Кривбасса", права на которого принадлежат "Днепру-1", Богдан Сарнавский станет игроком тель-авивского "Хапоэля".
27-летний футболист в ближайшие дни прибудет в Израиль для подписания контракта и прохождения медосмотра. Контракт будет рассчитан до конца сезона, сообщает пресс-служба израильского клуба.
Первую половину сезона Сарнавский провел в аренде в "Кривбассе". В составе криворожского клуба голкипер провел 19 поединков, в которых пропустил 15 мячей и 9 раз отстоял на ноль.
Напомним, Сарнавский – воспитанник киевского "Динамо". Во взрослом футболе голкипер дебютировал в 2012 году за "Арсенал" (Киев). Также на протяжении своей карьеры успел поиграть за "Шахтер-2", "Ворсклу", российскую "Уфу", "Верес" и "Львов". Кроме того, ранее он играл в молодежной сборной Украины.
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