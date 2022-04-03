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Малиновский попал в стартовый состав на матч с Наполи

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Руслан сыграет с первых минут

Малиновский попал в стартовый состав на матч с Наполи

Фото: facebook.com/atalantabc

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в стартовый состав на матч 31-го тура Серии А против "Наполи".

Встреча начнется сегодня в 16.00 по киевскому времени.

В текущем сезоне 28-летний украинский футболист забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 33 матчах за команду из итальянского Бергамо.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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