Малиновский попал в стартовый состав на матч с Наполи

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в стартовый состав на матч 31-го тура Серии А против "Наполи".

Встреча начнется сегодня в 16.00 по киевскому времени.

В текущем сезоне 28-летний украинский футболист забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 33 матчах за команду из итальянского Бергамо.