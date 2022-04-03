Малиновский попал в стартовый состав на матч с Наполи
Руслан сыграет с первых минут
Фото: facebook.com/atalantabc
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в стартовый состав на матч 31-го тура Серии А против "Наполи".
Встреча начнется сегодня в 16.00 по киевскому времени.
В текущем сезоне 28-летний украинский футболист забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 33 матчах за команду из итальянского Бергамо.
???? I nostri 11!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) April 3, 2022
???? Our line-up to face Napoli!
Presented by @Plus500#AtalantaNapoli #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/VAgojKerdI
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Источник:Твиттер ФК "Аталанта"
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