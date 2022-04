Малиновский попал в стартовый состав на матч с Наполи

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в стартовый состав на матч 31-го тура Серии А против "Наполи".

Встреча начнется сегодня в 16.00 по киевскому времени.

В текущем сезоне 28-летний украинский футболист забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 33 матчах за команду из итальянского Бергамо.

???? I nostri 11!

???? Our line-up to face Napoli!



Presented by @Plus500#AtalantaNapoli #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/VAgojKerdI