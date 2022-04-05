Юрченко красиво забил за Ригу - украинцы перед матчем вышли с сине-желтым флагом
Три украинца на поле и три гола в ворота соперника
Фото: Riga Football Club
Латвийская "Рига" в рамках четвертого тура местного чемпионата без проблема разгромила "Спартакс Юрмала". Счет игры - 3:0.
За "Ригой" нужно следить отдельно, ибо в их составе играют сразу три украинца - Юрченко, Филиппов и Вакулко. Все трое вышли в старте, причем взяв с собой флаг своей родины.
Помимо этого, с положительной стороны отличился Владлен Юрченко. Полузащитник забил свой первый гол за "Ригу", красиво положив со штрафного. После его коллектив забили еще дважды.
???? Noskaties @RigaFC_Official vārtu guvumus uzvarā pār @fkspartaks!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) April 5, 2022
⚽ 14' Yurchenko
⚽ 69' Jurkovskis
⚽ 71' Barnes #OptibetVirsliga pic.twitter.com/QUAC7rNxu9
После четырех туров "Рига" идет на втором месте. На их счету три победы, поражение и разница голов 7:2.
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