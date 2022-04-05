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Юрченко красиво забил за Ригу - украинцы перед матчем вышли с сине-желтым флагом

Наши за границей
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Три украинца на поле и три гола в ворота соперника

Юрченко красиво забил за Ригу - украинцы перед матчем вышли с сине-желтым флагом

Фото: Riga Football Club

UA-Футбол
Новина українською

Латвийская "Рига" в рамках четвертого тура местного чемпионата без проблема разгромила "Спартакс Юрмала". Счет игры - 3:0.

За "Ригой" нужно следить отдельно, ибо в их составе играют сразу три украинца - Юрченко, Филиппов и Вакулко. Все трое вышли в старте, причем взяв с собой флаг своей родины.

Юрченко красиво забил за Ригу - украинцы перед матчем вышли с сине-желтым флагом - изображение 1

Помимо этого, с положительной стороны отличился Владлен Юрченко. Полузащитник забил свой первый гол за "Ригу", красиво положив со штрафного. После его коллектив забили еще дважды.

После четырех туров "Рига" идет на втором месте. На их счету три победы, поражение и разница голов 7:2.

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В статье: Владлен Юрченко Рига
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